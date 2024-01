To on zastąpi Sikorskiego w Parlamencie Europejskim. Zaskakująca decyzja Brejzy

Alan Wysocki

R adosław Sikorski zrezygnował z Parlamentu Europejskiego, by zostać szefem polskiej dyplomacji. Wiele wskazywało na to, że zastąpi go Janusz Zemke z Lewicy. Tak się jednak nie stanie. Krzysztof Brejza podjął zaskakującą decyzję i zdecydował się na zmianę miejsca pracy.