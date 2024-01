"Czas krwawego księżyca" w reżyserii Martina Scorsese już niedługo będziemy mogli obejrzeć na kanapie przed telewizorem. Wiadomo już, kiedy tytuł z Leonardem DiCaprio, Robertem De Niro i Lily Gladstone trafi na VOD.

"Czas krwawego księżyca" trafi na Apple TV+. Kiedy premiera? Fot. Everett Collection / East News

"Czas krwawego księżyca" - kiedy premiera na VOD?

Jak pisaliśmy w naTemat, "Czas krwawego księżyca" to kryminał wyreżyserowany przez Martina Scorsese ("Taksówkarz", "Infiltracja" i "Chłopcy z ferajny"), który opowiada o brutalnych morderstwach na członkach plemienia Osedżów, do których doszło w latach 20. XX wieku w Oklahomie, a które w swoim reportażu z 2017 roku, "Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI", opisał David Grann. Ukazane na ekranie zabójstwa rdzennych Amerykanów były częścią spisku, który miał na celu przejęcie ziem i majątków narodu Osedzów. W granicach ich terenów mieściły się bogate złoża ropy naftowej.

W hollywoodzkiej produkcji wystąpili m.in. Leonardo DiCaprio ("Titanic" i "Wilk z Wall Street"), Robert De Niro ("Taksówkarz"), a także Lily Gladstone ("Pierwsza krowa"). Cała główna obsada jest brana pod uwagę w wyścigu po tegoroczne Oscary. Bukmacherzy od dawna wymieniają ich nazwiska w swoich przewidywaniach dotyczących nominacji do nagrody Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej - lista nominowanych twórców kina zostanie ogłoszona już we wtorek 23 stycznia 2024 roku.

Od 5 grudnia "Czas krwawego księżyca" można wypożyczać w serwisach - cena wynosi 49,99 zł. Film znalazł się do wypożyczenia w ofercie m.in. Prime Video, Premiery Canal+, Rakuten i Megogo.

Już 12 stycznia dzieło Scorsese będzie miało swoją premierę na platformie streamingowej Apple TV+.

Kto ma szansę na nominację do Oscara 2024?

Według portalu GoldDerby, bukmacherzy obstawiają, że w oscarowej kategorii "najlepszy film" szansę na nominację mają m.in. "Barbie" Margot Robbie i Ryanem Goslingiem, "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa, "Czas krwawego księżyca", "Maestro" Bradleya Coopera, "May December" z Natalie Portman, "Poprzednie życie" Celine Song i "Oppenheimer" Christophera Nolana.

W starciu o złotą statuetkę w kategorii "najlepszy aktor" wezmą najpewniej udział m.in. Cillian Murphy za "Oppenheimera", Paul Giamatti za "Przesilenie zimowe", Colman Domingo za "Rustin" i Bradley Cooper za "Maestro". W kategorii "najlepszej aktorki" wymienia się za to Emmę Stone za "Biedne istoty", Lily Gladstone za "Czas krwawego księżyca" i Carey Mulligan za "Maestro".

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, ogłoszenie nominacji przez Amerykańską Akademię Filmowej nastąpi pod koniec tego miesiąca.