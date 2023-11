Koniec strajku, zaczął się sezon Oscarów. Bukmacherzy obstawiają, że te filmy dostaną nominacje

Wraz z zakończeniem strajku aktorów i scenarzystów bukmacherzy zaczęli powolutku obstawiać, kto w 2024 roku otrzyma nominacje do Oscarów. Na liście proponowanych tytułów znalazły się choćby "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese, "Oppenheimer" Christophera Nolana i "Barbie" Grety Gerwig. Oto jak wyglądają przewidywania dotyczące dziesięciu kategorii (m.in. najlepszego filmu, najlepszego aktora i aktorki).

Kto zdaniem bukmacherów otrzyma nominacje do Oscara 2024? Na liście potencjalnych pretendentów do nagrody znalazły się takie filmy jak "Biedne istoty" i "Oppenheimer". Fot. kadry z filmów "Biedne istoty" i "Oppenheimer"

Które filmy dostaną nominacje do Oscara 2024? (LISTA)

Przypomnijmy, że strajk SAG-AFTRA został oficjalnie zakończony w czwartek 9 listopada. Protest aktorów rozpoczął się 14 lipca i trwał aż 118 dni, co czyni go najdłuższym w historii Hollywood (wcześniejszy rekord, 95 dni, należał do strajku w 1980 roku). Protest scenarzystów i pisarzy, który wystartował 2 maja, dobiegł końca 27 września.

Głównym postulatem demonstrujących artystów było wprowadzenie regulacji dotyczących zapobieganiu nadużyciom ze strony sztucznej inteligencji.

W trakcie strajków hollywoodzkie gwiazdy i pisarze nie mogli promować swoich dzieł. Po ogłoszeniu końca strajku bukmacherzy (m.in. z portalu GoldDerby) rozpoczęli oscarowe odliczanie. Oto, które filmy zdobędą ich zdaniem nominacje do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w 2024 roku. Nadmieńmy, że oficjalna lista ma zostać przedstawiona widzom 23 stycznia.

Najlepszy film

"American Fiction" , Cord Jefferson

"Barbie" , Greta Gerwig

"Biedne istoty" , Yórgos Lánthimos

"Czas krwawego księżyca" , Martin Scorsese

"Maestro" , Bradley Cooper

"May December" , Todd Haynes

"Oppenheimer" , Christopher Nolan

"Poprzednie życie" , Celine Song

"Przesilenie zimowe" , Alexander Payne

Najlepszy aktor

Bradley Cooper , "Maestro"

Leonardo DiCaprio , "Czas krwawego księżyca"

Colman Domingo , "Rustin"

Cillian Murphy , "Oppenheimer"

Jeffrey Wright , "American Fiction"

W tej kategorii brani są następnie pod uwagę: Adam Driver ("Ferrari"), Andrew Scott ("Dobrzy nieznajomi"), Paul Giamatti ("Przesilenie zimowe"), Joaquin Phoenix ("Napoleon"), Barry Keoghan ("Saltburn") i Zac Efron ("The Iron Claw").

Najlepsza aktorka

Aunjanue Ellis , "Origin"

Lily Gladstone , "Czas krwawego księżyca"

Carey Mulligan , "Maestro"

Margot Robbie , "Barbie"

Emma Stone , "Biedne istoty"

Dalej na liście oscarowych przewidywań widzimy następujące gwiazdy: Annette Bening ("Nyad"), Cailee Spaeny ("Priscilla"), Natalie Portman ("May December"), Fantasia Barrino ("Kolor purpury"), Greta Lee ("Poprzednie życie") oraz Sandra Huller ("Anatomia upadku").

Najlepszy aktor drugoplanowy

Robert De Niro , "Czas krwawego księżyca"

Robert Downey Jr. , "Oppenheimer"

Ryan Gosling , "Barbie"

Charles Melton , "May December"

Mark Ruffalo , "Biedne istoty"

Wśród nazwisk, które mogą otrzymać nominację do Oscara, wymienia się również: Willema Dafoe'a ("Biedne istoty"), Colmana Domingo ("Kolor purpury"), Dominika Sessa ("Przesilenie zimowe"), Johna Magaro ("Poprzednie życie"), Jesse'ego Plemonsa ("Czas krwawego księżyca") i Petera Sarsgaarda ("Memory").

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Penelope Cruz ,"Ferrari"

Emily Blunt , "Oppenheimer"

Danielle Brooks , "Kolor purpury"

Julianne Moore , "May December"

Da'Vine Joy Randolph , "Przesilenie zimowe"

Pozostałe nazwiska na liście to: Jodie Foster ("Nyad"), Taraji P. Henson ("Kolor purpury"), America Ferrera ("Barbie"), Rosamund Pike ("Saltburn"), Viola Davis ("Air") i Patricia Clarkson ("Monica").

Najlepszy reżyser

Bradley Cooper , "Maestro" (opcjonalnie)

Greta Gerwig , "Barbie"

Jonathan Glazer , "Strefa interesów"

Yórgos Lánthimos , "Biedne istoty"

Christopher Nolan , "Oppenheimer"

Martin Scorsese , "Czas krwawego księżyca"

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Barbie" , Greta Gerwig i Noah Baumbach (opcjonalnie)

"Maestro" , Bradley Cooper i Josh Singer

"May December" , Samy Burch i Alex Mechanik

"Poprzednie życie" , Celine Song

"Przesilenie zimowe" , David Hemingson

"Saltburn" , Emerald Fennell

Najlepszy scenariusz adaptowany

"American Fiction" , Cord Jefferson

"Biedne istoty" , Tony McNamara

"Czas krwawego księżyca" , Eric Roth i Martin Scorsese

"Dobrzy nieznajomi" , Andrew Haigh (opcjonalnie)

"Oppenheimer" , Christopher Nolan

"Strefa interesów" , Martin Amis i Jonathan Glazer

Najlepszy film międzynarodowy

"Chłopi" , D.K. Welchman i Hugh Welchman (Polska - opcjonalnie)

"Perfect Days" , Wim Wenders (Japonia)

"Strefa interesów" , Jonathan Glazer (Wielka Brytania)

"Śnieżne Bractwo" , J.A. Bayona (Hiszpania)

"The Taste of Things" , Trần Anh Hùng (Francja)

"The Teachers' Lounge" , İlker Çatak (Niemcy)