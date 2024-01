81. ceremonia Złotych Globów już za nami. Jak co roku widzowie zgodnie zadecydowali, które momenty uroczystej gali w Los Angeles był najlepsze, a które najgorsze. Gwiazda "Czasu krwawego księżyca" Martina Scorsese przeszła do historii, a Robert Downey Jr. w swoim przemówieniu nie omieszkał zaznaczyć, co myśli o skandalu wokół imprezy.





Downey Jr. "pocisnął" po dziennikarzach. Oto najlepsze i najgorsze momenty Złotych Globów

Zuzanna Tomaszewicz

81. ceremonia Złotych Globów już za nami. Jak co roku widzowie zgodnie zadecydowali, które momenty uroczystej gali w Los Angeles był najlepsze, a które najgorsze. Gwiazda "Czasu krwawego księżyca" Martina Scorsese przeszła do historii, a Robert Downey Jr. w swoim przemówieniu nie omieszkał zaznaczyć, co myśli o skandalu wokół imprezy.