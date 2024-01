Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik za chwilę trafią do więzienia? Według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski do policji właśnie miał wpłynąć nakaz sądowy ws. aresztowania byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Zaraz zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego? "Policja dysponowała dokumentami". Fot. Andrzej Iwańczuk / Reporter / East News

Zaraz zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego? "Policja dysponowała dokumentami"

Jak pisaliśmy w naTemat, sąd wykonawczy zaczął tydzień od wydania nakazu aresztowania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. To oznacza, że politycy Prawa i Sprawiedliwości w każdej chwili mogą zostać doprowadzeni do aresztu.

Obaj zostali prawomocnie skazani na karę 2 lat pozbawienia wolności. Teraz przygotowane dokumenty muszą wpłynąć do policji. Wtedy funkcjonariusze będą mogli dokonać zatrzymania byłych posłów.

Teraz, według Wirtualnej Polski policja otrzymała dokumenty z sądu.

"We wtorek rano policja dysponowała już dokumentami z sądu w sprawie doprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostki penitencjarnej. Otrzymanie dokumentów wykonawczych oznacza, że funkcjonariusze mogą podjąć działania wobec skazanych polityków PiS i doprowadzić ich do więzienia" – donosi serwis.

Warto jednak podkreślić, że od rana policja oficjalnie nie potwierdziła, by otrzymała nakaz od sądu.

Wąsik i Kamiński trafią do więzienia. "Policjanci będą musieli zastosować przymus"

Jeszcze nad ranem poseł PiS, Krzysztof Szczucki przekazał w Polsat News nieoficjalną informację, że do zatrzymania Kamińskiego i Wąsika być może dojdzie około godziny 9:00.

W miniony poniedziałek na antenie RMF FM Kamiński zapowiedział, że jest gotowy na odsiadkę. Zapewnił także, że będzie starał się być aktywny w przestrzeni publicznej nawet z zakładu karnego.

– Ja przyjmuję do wiadomości, że bezprawie w naszym kraju może doprowadzić do tego, że będę w więzieniu. (...) przyjmuję do wiadomości, że może być zastosowana wobec mnie przemoc fizyczna. To jest bezprawie, że lekceważy się decyzje prezydenta w tym zakresie. To, że zostanę doprowadzony do więzienia, to realna perspektywa – powiedział były szef MSWiA.

Wąsik z kolei o nadchodzącym zatrzymaniu powiedział na antenie TV Trwam. – Policjanci będą musieli zastosować przymus i pewnie im się to uda. Przecież nie będę się bił z policjantami – zapewnił.

Artykuł aktualizowany na bieżąco.