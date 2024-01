W związku z zamieszaniem wokół Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego Szymon Hołownia odwoła dwa posiedzenia Sejmu zaplanowane w tym tygodniu – wynika z nieoficjalnych ustaleń Interii.

Nieoficjalne: Hołownia odwoła posiedzenie Sejmu. Powodem Kamiński i Wąsik. Fot. naTemat

Nieoficjalne: Hołownia odwoła posiedzenia Sejmu. Powodem Kamiński i Wąsik

Informację o odwołaniu jutrzejszych oraz czwartkowych obrad w rozmowie z Interią przekazał jeden z członków Prezydium Sejmu.

–- O godz. 11 mamy Prezydium Sejmu, o godz. 11:30 Konwent Seniorów. Będziemy rozmawiać. Rozumiem, że w takiej sytuacji wszystkie możliwości są dopuszczalne, ale pan marszałek jest świeżo po spotkaniu, więc będzie nam przekazywał informacje w sprawie. O godz. 11 prezydium, wcześniej nie chcę wychodzić przed szereg – powiedział.

Wyjaśnijmy, że chodzi o odwołanie dwóch posiedzeń Sejmu, które zostały zaplanowane kolejno na 10 i 11 stycznia oraz na 12 stycznia.

Na ten moment najbliższe obrady na Wiejskiej przewidziano dopiero między 24 a 26 stycznia. Termin ten może jednak jeszcze się zmienić.

Jak pisaliśmy w naTemat, jeszcze dziś może dojść do zatrzymania byłych posłów PiS skazanych na dwa lata więzienia za aferę gruntową. Sąd wykonawczy wydał bowiem nakaz aresztowania.

Gdy tylko policja go otrzyma, będzie mogła przystąpić do doprowadzenia Wąsika i Kamińskiego do więzienia. Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski, do służb już miały dotrzeć odpowiednie dokumenty. Na ten moment nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tych doniesień ze strony służb.

Artykuł aktualizowany na bieżąco.