Po orgii w Dąbrowie Górniczej ksiądz ukrywał się przed wiernymi. "Zmienił look"

Alan Wysocki

K siądz z Dąbrowy Górniczej unikał diecezji sosnowieckiej. Zamiast tego, pomieszkiwał u kolegi. Miał także dążyć do zmiany nazwiska, zrezygnować z okularów i modyfikować wygląd – wynika z ustaleń Onetu. Teraz trafił do aresztu, a za popełnione czyny grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.