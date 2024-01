Adam Bodnar właśnie zapowiedział przygotowanie ustawy o rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora krajowego. Już do końca tygodnia opinii publicznej zostaną przedstawione założenia projektu. W piśmie do pracowników prokuratury zapewnił także o przywróceniu europejskich standardów w wymiarze sprawiedliwości.

Adam Bodnar idzie za ciosem. Już szykuje kluczową ustawę ws. prokuratury. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Adam Bodnar idzie za ciosem. Już szykuje kluczową ustawę ws. prokuratury

Skierowanie prok. Dariusza Barskiego w stan spoczynku i wyznaczenie na p.o. prokuratora krajowego, prok. Jacka Bilewicza to dopiero początek.

Adam Bodnar zapowiedział, że do końca tygodnia przedstawi założenia projektu ustaw rozdzielającego funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Zapowiedź przedstawił w specjalnym liście skierowanym do wszystkich pracowników prokuratury. Przypomnijmy, że od poniedziałku minister pracuje w siedzibie Prokuratury Krajowej.

"W pierwszej kolejności będę podejmował działania zmierzające do przywrócenia właściwych, europejskich standardów funkcjonowania Prokuratury. Zapewniam Państwa, że przyjęte na siebie zobowiązania będę realizował z zapewnieniem standardu niezależnego prokuratora" – czytamy.

Przypomnijmy, że funkcję te połączył ze sobą Zbigniew Ziobro. Bodnar zapowiedział odkręcenie tej decyzji jeszcze pierwszego dnia urzędowania.

– Myślę, że całe środowisko prokuratorskie, z którym mam zaszczyt współpracować, i które wykazało się tak niezwykłą odwagą w ciągu ostatnich lat, postuluje rozdzielenie urzędów ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego – powiedział.

Równolegle Bodnar zapowiedział rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie ustawy reformującej Krajową Radę Sądownictwa. To kolejny rządowy projekt resortu sprawiedliwości, który ma na celu przywrócenie praworządności w Polsce.

– Doszło do tego, że 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa wybiera Sejm. To doprowadziło do licznych problemów i sytuacji, że można mieć wątpliwości co statusu tych osób w poszczególnych postępowaniach sądowych – wyjaśnił podczas konferencji prasowej w minionym tygodniu.

Co z obiema ustawami zrobi Andrzej Duda? Tego nie wiadomo. Po wyborach 15 października prezydent nie zapowiedział sprzeciwu wobec konkretnie tych propozycji. Niemniej jednak głośno podkreślał, że sprawy wymiaru sprawiedliwości będą dla niego priorytetowe.