Hołownia nie wytrzymał po pytaniu o Kamińskiego i Wąsika. "Mam do nich żal"

Alan Wysocki

M aciej Wąsik i Mariusz Kamiński nie doprowadzili do zablokowania prac Sejmu. Gdy emocje opadły, Szymon Hołownia skomentował zaistniałą sytuację w TVN24. – Mam do nich żal, że oni na to pozwalają. Żeby zasłaniać sobą wszystkich ludzi, dla których Sejm jest miejscem załatwiania ich ważnych życiowych spraw – powiedział.