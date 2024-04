Braun z Konfederacji z zarzutami. Chodzi nie tylko o incydent z gaśnicą w Sejmie

Alan Wysocki

G rzegorz Braun został wezwany do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty między innymi za zaatakowanie gaśnicą świecy chanukowej. Śledczy dołożyli do tego zarzuty również za dwa inne zdarzenia z udziałem polityka Konfederacji. Wiadomo, że parlamentarzysta nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.