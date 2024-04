Roman Giertych zwrócił się prosto do Tadeusza Rydzyka po zakończeniu drugiej tury wyborów samorządowych. Mecenas wytknął redemptoryście nagranie sprzed lat, na którym ten zachwalał ustępującego już prezydenta Torunia. "Chyba coś nie wyszło, ojcze dyrektorze" – napisał na platformie "X".

Giertych wytknął Rydzykowi wystąpienie sprzed lat. "Chyba coś nie wyszło, ojcze". Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

W 2019 roku Tadeusz Rydzyk podczas 28. rocznicy urodzin Radia Maryja, jak każdego roku, zorganizował wielkie przedsięwzięcie w Toruniu, a konkretnie w hali Arena Toruń. Teraz, po drugiej turze wyborów samorządowych, Roman Giertych przypomniał na platformie "X" fragment wystąpienia redemptorysty.

Giertych wytknął Rydzykowi wystąpienie sprzed lat. "Chyba coś nie wyszło, ojcze"

Ten 4 lata temu zwrócił się do prezydenta miasta Michała Zaleskiego ze specjalnymi podziękowaniami.

– Dziękujemy za to, że tu możemy być miastu Toruń. Tego by nie było, gdyby pan prezydent Michał Zaleski się nie zgodził. Patrzę, gdzie jest pan prezydent, bo widziałem go. A, nadchodzi, pięknie, no widzicie! – zaczął Rydzyk.

– I z byłym wiceministrem spraw zagranicznych. Czy pan prezydent gdzieś się nie wybiera? Dziękujemy panie prezydencie, że tu możemy być. Ale tyle możemy się pocieszyć... mówili mi mężczyźni, którzy tutaj teraz są, że nigdy nie było tu tyle ludzi na żadnej imprezie. I to jeszcze jacy goście! – powiedział.

Giertych, udostępniając nagranie, opatrzył je krótkim komentarzem. – Chyba coś nie wyszło, ojcze dyrektorze. Wygrana Tuska" – czytamy.

O co chodzi? Po 22 latach sympatyzujący z Tadeuszem Rydzykiem Michał Zaleski przegrał wybory samorządowe z kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Piotrem Gulewskim.

Warto podkreślić, że Zaleski aż czterokrotnie wygrywał wybory prezydenckie w pierwszej turze. Tym razem jednak doszło do dogrywki, w której to Gulewski otrzymał 65 proc. głosów ze strony mieszkańców. Ustępującego już prezydenta poparło jedynie 35 proc. torunian.

Niedługo po podaniu oficjalnych wyników przez Państwową Komisję Wyborczą Gulewski wystąpił na antenie RMF FM. Wówczas odrzucił możliwość goszczenia na wydarzeniach organizowanych przez Radio Maryja czy Tadeusza Rydzyka.

– Ja absolutnie nie będę wykorzystywał urzędu do obecności na eventach, wydarzeniach organizowanych przez ojca dyrektora. Ja będę starał się przekierować naszą energię, abyśmy zbudowali inny brand naszego miasta – powiedział.

Gulewski podkreślił, że Tadeusz Rydzyk nie zwrócił się do niego, by pogratulować mu dobrego wyniku wyborczego.

Jak pisaliśmy w naTemat, w serwisie X drugą turę wyborów samorządowych na gorąco skomentował również Donald Tusk. "Poznań, Kraków, Wrocław, Rzeszów, Toruń, Zabrze, Konin, Kielce, Jelenia Góra, Zielona Góra, Radom, Elbląg – chyba wygraliśmy drugą turę. Nie zatrzymamy się!" – skomentował.