Robert Biedroń zaprezentował jeden z postulatów Lewicy w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Polityk chce zniesienia zasady jednomyślności w Unii Europejskiej. To wywołało furię prawicy, która zarzuca ugrupowaniu działanie przeciwko Polakom. "Rozumiem, że macie plan zejść w tych wyborach poniżej progu wyborczego?" – stwierdził poseł PiS Jarosław Wieczorek.

Wybory do PE. Reakcje na najnowszy postulat Roberta Biedronia i Lewicy. Fot. Dawid Wolski / East News

– Dzisiaj przedstawiamy kolejny postulat. Będziemy walczyli o to, żeby w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej znieść zasadę weta – ogłosił Robert Biedroń podczas konferencji prasowej Lewicy.

Europoseł stwierdził, że możliwość zawetowania zmian w strukturach unijnych przez jedno państwo działa "destrukcyjnie" na całą Wspólnotę.

– To destrukcyjna dla Unii Europejskiej, niezwykle niebezpieczna zasada, która blokuje rozwój. To daje narzędzie tak nieodpowiedzialnym politykom jak Viktor Orban czy Mateusz Morawiecki do niszczenia UE od środka – dodał.

Następnie Biedroń podał przykłady stosowania zasady weta w praktyce. – Zasada weta w praktyce oznaczała to, że premier Węgier blokował pomoc obronną dla Ukrainy. Zasada weta oznaczała, że premier Morawiecki za czasów PiS blokował ważną decyzję, o którą zabiegało wiele krajów UE, żeby opodatkować wielkie korporacje światowe, które na potęgę wyprowadzają pieniądze z Polski i UE – wymienił.

Fragment konferencji prasowej poniósł się po mediach społecznościowych, wywołując lawinę reakcji ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

"Będąc na marginesie polskiej polityki pozostaje wam tylko lizusostwo w stronę lewacko-liberalnego nurtu" – odpowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jan Mosiński.

"9 czerwca głos na KO, Lewicę lub Trzecią Drogę to głos na pozbawienie Polski suwerenności i budowę scentralizowanego superpaństwa z hegemonią Berlina!" – wtórował młody działacz PiS Oskar Szafarowicz.

"Naprawdę? Co jesteście jeszcze w stanie zrobić przeciw Polakom? Rozumiem, że macie plan zejść w tych wyborach poniżej progu wyborczego?" – stwierdził poseł PiS, Jarosław Wieczorek.

"Lewica konsekwentnie zmierza ku upadkowi. Sami siebie zniszczycie, co mi się bardzo podoba", "Lewica ma w sztabie geniusza, albo szaleńca. Ciekawe czy ta propozycja była jakoś analizowana na grupie focusowej", "Was już do reszty pogięło, jak tak wam źle to oddajcie paszporty i jedzcie do innego kraju" – brzmią kolejne komentarze z prawej strony.