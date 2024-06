A nna Maria Żukowska zarzuciła Mariannie Schreiber wykorzystywanie wizerunku swojego dziecka w mediach społecznościowych. Zawodniczka Clout MMA odpowiedziała posłance Lewicy w obszernym wpisie. Najpierw stwierdziła, że ta ją "podrywa", a następnie wskazała, że jest "wstrząśnięta" uwagą parlamentarzystki. To jednak nie koniec. Była żona posła Prawa i Sprawiedliwości wyzwała swoją oponentkę do walki... w oktagonie. "Zapraszam do klateczki. Chociaż wiem jak to się skończy - zamiast przyjąć to wyzwanie, ucieknie Pani pod jakiś ogon" – napisała.





"Możemy to rozwiązać w oktagonie". Schreiber wyzywa Żukowską do walki

Alan Wysocki

