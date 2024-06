Ważny polityk PiS ostro o porażce Kurskiego. "Obalono mit, który sam głosił"

Alan Wysocki

Z dzisław Krasnodębski udzielił wywiadu, w którym ostro skomentował wyborczą porażkę Jacka Kurskiego. Jak stwierdził, nie zdziwiło go, że były prezes TVP nie wywalczył mandatu do Parlamentu Europejskiego. – Obalony został mit, który on sam głosił, że zarządzana przez niego TVP była podstawą rządów Zjednoczonej Prawicy – powiedział.