Biura podróży i przewoźnik zapłacą im za all inclusive. Mamy oświadczenie

Wakacje mają być momentem odpoczynku i odprężenia. Czasem, który spędzamy w beztrosce, bo nie powinno stać się nic złego. Niestety rzeczywistość bywa inna, o czym przekonali się turyści na Lotnisku Chopina, którzy przez ponad dobę czekali na wylot na all inclusive w Egipcie. To jednak mogło się im opłacić.

Na all inclusive w Egipcie polecieli dzień później. Mogą odzyskać sporą sumę Fot. Adam Staskiewicz/East News

Itaka, Join Up! i Eti Travel zrobiły co w ich mocy, aby zapewnić podróżnym na Lotnisku Chopina komfortowe warunki podczas oczekiwania na lot do Hurghady. Ok. 180 osób było przywożonych do portu, po czym znów wracało do hotelu, bo ich lot jednak się nie dochodził do skutku. Na wyczekiwane wakacje polecieli ostatecznie w piątek wieczorem. Biuro podróży Join Up! przysłało nam oświadczenie po tym zamieszaniu.

14 osób miało dość. Join Up! o sytuacji na Lotnisku Chopina

"Jest nam niezmiernie przykro z powodu sytuacji, w której znaleźli się pasażerowie i klienci Join UP! Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszych wakacji i odpoczynku. Niestety, z przyczyn niezależnych od Join UP! wylot do Hurghady w Egipcie (lot FT1502, dnia 27 czerwca 2024) uległ znacznemu opóźnieniu" – pisze w oświadczeniu przesłanym naszej redakcji biuro Join Up!.

W komunikacie pojawiła się również informacja o tym, że nie wszyscy chcieli czekać na wylot. Z 50 klientów biura, którzy mieli w czwartek rano wylecieć do Hurghady, 14 osób postanowiło zrezygnować. "Osoby te otrzymają zwrot pieniędzy za tę wycieczkę" – dodaje biuro.

Rekompensat za tak nieudany początek urlopu będzie więcej. "Wszyscy nasi Klienci otrzymają zwrot za utracone w wyniku opóźnienia dni wakacji. Dodatkowo przekażemy voucher o wartości 50 euro za osobę do wykorzystania na wycieczkę fakultatywną w Egipcie. Osoby, które zdecydowały się zrezygnować z wyjazdu, oprócz zwrotu pieniędzy, otrzymają 30 proc. zniżki na inny wyjazd z oferty Join UP!" – informuje tour operator.

Itaka też zapłaci za niewykorzystane all inclusive w Egipcie

Informację o tym, jakie prawa przysługują pechowym klientom, w oświadczeniu przesłanym "Gazecie Wyborczej" przekazała Itaka. Jedno z największych polskich biur podróży poinformowało, że podróżni mogą zrezygnować z wyjazdu i otrzymać pełen zwrot kosztów, zmienić datę wyjazdu lub ubiegać się o zwrot kosztów w wysokości 1/7, lub 1/14 niewykorzystanych świadczeń.

Na tym jednak walka pasażerów się nie kończy. Mogą oni bowiem wystąpić o odszkodowanie za odwołany lot. Tu mowa jest o niemałej kwocie. Ostatecznie może się okazać, że podróżni odzyskają ponad połowę ceny tygodniowego urlopu.

Odszkodowanie za odwołany lot. Mogą odzyskać nawet połowę ceny all inclusive

W rozmowie z naTemat o możliwości złożenia reklamacji poinformowała rzeczniczka Urzędu Lotnictwa Cywilnego Marta Chylińska. – Jeśli chodzi o kwestie ewentualnego odszkodowania, to pasażer po odwołanym lub opóźnionym powyżej 3 godzin locie może się ubiegać u przewoźnika o odszkodowanie w wysokości określonej przepisami unijnymi – wyjaśniła. Dodała jednak, że aby ubiegać się o odszkodowanie, opóźnienie lub odwołanie lotu musi być winą przewoźnika.

O tym, że pasażerom przysługuje prawo do walki o odszkodowanie poinformowało nas również biuro Join Up!. "W zaistniałej sytuacji, wszyscy turyści mają możliwość ubiegania się o odszkodowanie od przewoźnika w ramach unijnego Rozporządzenia (WE) nr 261/2004" – podano w komunikacie.

O jakiej kwocie mowa? Unijne prawo przewiduje trzy kwoty rekompensaty. 250 euro przysługuje w przypadku lotów do 1500 km. 400 euro, jeżeli dystans w UE wynosi ponad 1500 km, a także podczas podróży na dystansie 1500-3500 km poza granicami Wspólnoty. Najwyższa rekompensata, bo aż 600 euro obowiązuje podczas wszystkich pozostałych lotów.

Warszawę i Hurghadę dzielą niespełna 3 tys. kilometrów. Oznacza to, że podróżni mogą ubiegać się o 400 euro, czyli ok. 1700 zł rekompensaty. Jeżeli dodamy do tego zwrot za niewykorzystane dni i fakt, że średnia cena tygodniowego urlopu w Egipcie wynosi ok. 3572 zł (dane Traveldaty), to okazuje się, że turyści mogą odzyskać ponad połowę kwoty wydanej na all inclusive w Egipcie.