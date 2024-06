Wakacje się rozpoczęły, ale Polacy nie czekali na rozpoczęcie sezonu. Już w maju nasi turyści szturmowali jeden z krajów na wschodzie Morza Śródziemnego. Na wyspie Afrodyty jesteśmy liderami także latem.

Cypr hitem Polaków. Ta miłość ma się coraz lepiej Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Szum morza, krystalicznie czysta woda, a do tego piękne stare miasteczka i wioski, które zachwycają autentycznością. Właśnie tym od wielu miesięcy polskich turystów kusi Cypr. Jak widać w statystykach, robi to coraz skuteczniej.

Polacy zakochani w Cyprze. Utrzymujemy pozycję liderów tamtejszej turystyki

Cypryjski Urząd Statystyczny (CYSTAT) podzielił się właśnie najnowszymi danymi dotyczącymi turystyki. W maju 2024 roku kraj ten odwiedziło 421 400 zagranicznych podróżnych. W analogicznym okresie 2023 roku było to 420 076 gości, dzięki czemu odnotowano nieznaczny, bo wynoszący zaledwie 0,3 proc. wzrost.

Liderami tamtejszej turystyki pozostają Brytyjczycy, którzy dosłownie nie mają sobie równych. Przed miesiącem wypoczywało tam 167 696 obywateli tego kraju, co stanowiło 39,8 proc. całości. Drugie miejsce tym razem zajęli Izraelczycy (33 138 turystów i 7,9 proc. udziału w rynku), którzy nieznacznie wyprzedzili Polaków.

W maju urokami Cypru postanowiło cieszyć się 31 849 osób z naszego kraju, co stanowi 7,6 proc. całości. Przed rokiem na wyspę Afrodyty poleciało niewiele mniej turystów z naszego kraju – 30 835. Tuż za podium znaleźli się Niemcy (27 081 turystów i 6,4 proc.) oraz Szwedzi (20 103 turystów i 4,8 proc. udziału w rynku).

Jeśli Cypr, to tylko na wakacje

Z danych przekazanych przez CYSTAT jasno wynika, że turyści ze wszystkich krajów przybywają tam w zasadzie tylko w jednym celu – wakacji. Na dłuższy lub krótszy urlop przybyło tam w maju aż 83,7 proc. podróżnych. 9,8 proc. odwiedzało rodzinę lub przyjaciół, a 6,3 proc. podróżowało tam w celach biznesowych.

Czy tegoroczne wakacje Polacy również spędzą na Cyprze? Wiele na to wskazuje. Oferta ta jest rozwijana w co najmniej kilku biurach podróży. Turystów, oprócz największych touroperatorów, zabiera tam m.in. Coral Travel, Grecos, a także Join Up.

Ze statystyk przekazanych przez Travelplanet wynika, że Cypr znalazł się w gronie dziesięciu najpopularniejszych kierunków na tegoroczne wakacje. Wyspa Afrodyty uplasowała się na 7. miejscu, odpowiadając za 3,3 proc. rezerwacji na tegoroczne lato.

Cypr idealną opcją na all inclusive, ale i wyjazd organizowany samodzielnie

Ofertę swoich lotów do Cypru stale rozbudowują tani przewoźnicy. Wizz Air lata tam nawet z Radomia, a Ryanair bardzo szybko uruchomił tam połączenia z Lotniska Chopina. To również świadczy o popularności tego kierunku i dowodzi, że chętnie latamy tam nie tylko na all inclusive.

Na czym jednak polega magia tego kierunku? Przede wszystkim na cudownych plażach. Te są zarówno piaszczyste, jak i kamieniste, ale największą zaletą jest tam woda. Ta jest bowiem krystalicznie czysta. Jeżeli więc planujesz wakacje z myślą o plażowaniu, lepiej wybierz Aya Napę, niż okolice Pafos. Urokliwe miejsca na odpoczynek nad brzegiem morza można znaleźć również w okolicach Limassol.

Jednak Cypr to nie tylko plaże. Na uwagę z pewnością zasługuje także ich kultura związana z jedzeniem. Cypryjczycy osiągnęli bowiem mistrzowski poziom w serwowaniu przystawek, które tam określa się mianem meze.

Do wyboru są dwa główne warianty – mięsny lub z owocami morza. Polecam zwłaszcza te drugie, ponieważ ryby, kalmary, czy krewetki smakują tam wyjątkowo dobrze. Uważajcie, bo meze bywają tak duże, że możecie nie mieć już siły na główne danie.

Cypr to również fantastyczne miejsce dla tych, którzy lubią nurkować. Dzięki krystalicznie czystej wodzie bez trudu zobaczycie, co żyje na dnie morza. Kraj ten jest również świetnym miejscem na naukę nurkowania.

Niezależnie od tego, czy jesteś zawodowcem, czy amatorem, na twojej liście miejsc wartych odwiedzenia powinno znaleźć się podwodne muzeum MUSAN, pełne wyjątkowych rzeźb, które stopniowo stają się domem dla morskich stworzeń.