W ostatnich dniach ratownicy medyczni podjęli interwencję w związku z samobójczą śmiercią 13-letniego chłopca. Zmarły zostawił po sobie list pożegnalny. Fragment jego treści został udostępniony w sieci. "Dla was byłem zawsze zbyt leniwy i przynosiłem wstyd rodzinie. Waszym dzieckiem jest praca" – czytamy w komunikacie przeznaczonym dla bliskich chłopca.

Wstrząsająca interwencja ratowników. 13-latek zostawił po sobie list. Fot. Piotr Kamionka / Reporter / East News

Na końcu tekstu publikujemy numery pomocowe, które są przydatne w przypadku kryzysów psychicznych.

Na stronie "Ratownictwo Medyczne — będzie rozmowa, proszę czekać" regularnie publikowane są historie związane z wezwaniami ratowników. Tym razem medycy udostępnili zdjęcie listu pożegnalnego 13-latka, do którego zostali wezwani.

Wstrząsająca interwencja ratowników. 13-latek zostawił po sobie poruszający list

"Po przybyciu na miejsce, chłopiec wisi na linie w chlewku obok swojego domu. Ojciec krzyczy, płacze i prosi nas, abyśmy go ratowali, a Boga, aby go jeszcze nie zabierał. Po chwili przyjechała matka, dziadkowie" – przytaczają.

Niestety, chłopiec został odnaleziony zbyt późno, przez co reanimowanie go nie miało żadnego sensu. Na miejscu stawiła się policją, która pod nadzorem prokuratora prowadziła czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

Jak się okazało, 13-latek zostawił na stole w domu krótki list pożegnalny. Ratownicy postanowili udostępnić jego fragment w mediach społecznościowych.

"Mimo ubogiej treści był dramatyczny. Oto jego urywek: 'Dla was byłem zawsze zbyt leniwy i przynosiłem wstyd rodzinie. Waszym dzieckiem jest praca, którą kochacie i poświęcacie jej tyle czasu ile chce. Chciałbym, abyście mnie kochali tak jak swoją pracę'" – czytamy.

Autorzy wpisu wskazali, że zmarły miał w domu wszystko: konsolę, iPhone'a, własny pokój i markowe ubrania. Miał iść do klubu sportowego i szkoły muzycznej. "Ale czy miał rodziców?" – zapytali.

"Ten post nie służy szukaniu atencji i podbijaniu zasięgów, wzbudzaniu emocji. Ma jedno przesłanie: nie szukajmy winnych; uczmy się na cudzych błędach. Raz w tygodniu obejrzyj film z dziećmi. Raz na dwa tygodnie wyjdźcie na spacer, na piknik, do kina. Bądźcie rodziną w realu, nie na papierze. Jeżeli ledwo wiążesz koniec z końcem; kup na sobotę frytki w biedronce, olej, ketchup i obejrzyj z dzieckiem film na Netflixie. Przede wszystkim pamiętaj o codziennym: Kocham Cię. Jedno słowo, a tak dużo znaczy" – podsumowali.

Jak pisaliśmy w naTemat, z raportu Fundacji GrowSPACE wynika, że w 2023 roku policja odnotowała w swoich statystykach aż 2139 prób samobójczych dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. 146 prób samobójczych zakończyło się śmiercią. Z kolei w 2022 roku odnotowano 2031 prób samobójczych dzieci i młodzieży.

– Musimy pamiętać, że dzieci i nastolatki nie mają jeszcze wypracowanych kompetencji do radzenia sobie w kryzysowych momentach. Dlatego to my, dorośli, rodzice, opiekunowie i opiekunki, nauczyciele i nauczycielki, ale również osoby sprawujące władzę, powinniśmy być stabilnym i empatycznym wsparciem – skomentowała wówczas psycholożka Paulina Filipowicz.

W rozmowie z naTemat o kryzysach psychicznych dzieci i młodzieży mówiła też sędzia Anna Maria Wesołowska.

– Dzieci popełniają samobójstwa, bo nie radzą sobie z naszymi problemami. My wciąż nie rozumiemy przemocy psychicznej. [...] Dzieci nie dają sobie rady z emocjami, nie potrafią szukać pomocy w momencie załamania – powiedziała.

– Dlatego zakładamy w szkołach kąciki prawne, miejsca zawierające ważne treści. Zależy mi na tym, żeby młodzież sama szukała informacji, wybierała tematy i szatę graficzną – dodała.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze?

– Telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne: 116 123 czynny codziennie od 14.00 do 22.00 – Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22 – Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 – Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.