Ranking najlepszych serialowych horrorów według widzów. Jest strasznie i... śmiesznie

Seriale rzadko reprezentują jeden gatunek. Horrory – podobnie jak romanse – wrzucane są często do jednej szufladki z komediami, dramatami i kryminałami. Ranking najlepszych serialowych tytułów grozy według widzów IMDb nie przypadnie do gustu prawdziwym koneserom makabry. Drugie miejsce ich rozczaruje.

Przedstawiamy ranking najlepszych serialowych horrorów według widzów serwisu IMDb (urozmaicony o oceny krytyków z Rotten Tomatoes oraz z Filmwebu). Najważniejszym warunkiem było to, aby wyróżnione tytuły miały minimum 100 tys. głosów na zagranicznym portalu.

Dziesiąte miejsce przypadło "The Walking Dead" (8,1/10), dziewiąte – "Domowi grozy" (8,2/10), ósme – "The Originals" (8,3/10), siódme – "Miłości, śmierci i robotom" (8,4/10), a szóste – "Nie z tego świata" (8,4/10). Pierwsza piątka prezentowała się następująco:

5. Hannibal

Ocena na IMDb: 8,5/10 (ponad 279 tys. głosów)

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 92 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9/10

Serial "Hannibal" doczekał się trzech sezonów emitowanych w latach 2013-2015, a w roli głównej, czyli jako słynnego kanibala Hannibala Lectera, widzowie mogli zobaczyć Madsa Mikkelsena ("Na rauszu"). Produkcja stacji NBC koncentruje się na kryminalnych sprawach rozwiązywanych przez konsultanta FBI Willa Grahama (Hugh Dancy), który posiada zdolność wczuwania się w morderców i psychopatów.

Oprócz Mikkelsena i Dancy'ego w obsadzie wymieniono również Laurence'a Fishburne'a ("Martix"), Gillian Anderson ("Sex Education") i Raúl Esparza ("Lekomania"). Przez część krytyków uchodzi za jeden z najlepszych horrorów w historii telewizji. "Hannibal" mógł pochwalić się zwłaszcza pokaźnym gronem fanek, które shipowały Hannibala z Willem.

4. Co robimy w ukryciu

Ocena na IMDb: 8,6/10 (ponad 105 tys. głosów)

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 97 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8/10

Tak, "Co robimy w ukryciu" to serial komediowy, tyle że z elementami horroru. W końcu fabuła produkcji Jemaine'a Clementa, który napisał scenariusz na podstawie filmu nowozelandzkiego reżysera Taiki Waititiego, skupia się na perypetiach wampirów Nandora (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry) i Nadji (Natasia Demetriou). Krwiopijcy zamieszkują Staten Island i postanawiają nadać swojemu nudnemu życiu nieco kolorów.

Amerykański serial nakręcono w formie mockumentu (jak "The Office"). U Clementa nie ma zbyt wielu elementów świadczących o kinie grozy, natomiast większość żartów sytuacyjnych dotyczy tego, jak w popkulturze ukazywane są wampiry.

3. The Last of Us

Ocena na IMDb: 8,7/10 (ponad 547 tys. głosów)

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 96 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,8/10

"The Last of Us" to adaptacja gry od Naughty Dogs, która zabiera nas do postapokaliptycznego świata ogarniętego pandemią pasożytniczego grzyba o nazwie kordyceps. Przemytnik Joel (Pedro Pascal z "Narcosa"), który stracił wszystko, właśnie dostaje zlecenie, by do wyznaczonego punktu na mapie bezpiecznie przetransportować nastolatkę o imieniu Ellie (Bella Ramsey z "Gry o tron"). Dziewczynka ma być nadzieją ludzkości.

HBO właśnie kończy pracę nad produkcją drugiego sezonu. "Serial o Joelu i Ellie nie powtórzy raczej losów "The Walking Dead", który z sezonu na sezon tracił coraz więcej odbiorców. Cordyceps fascynuje bardziej (i lepiej) niż zwykli szwendacze" – czytamy w naszej recenzji.

2. Stranger Things

Ocena na IMDb: 8,7/10 (ponad 1,4 mln głosów)

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 91 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,3/10

"Stranger Things" to kultowy serial Netfliksa o grupce dzieciaków z małego miasteczka Hawkins, które odkrywają tajemniczy świat "po drugiej stronie" i zaprzyjaźniają się z równie zagadkową Jedenastką (Millie Bobby Brown z "Enoli Holmes"), uciekinierką z pobliskiego laboratorów rządowego.

Czwarty sezon "Stranger Things" nie dorównał fabularnie pierwszej odsłonie serialu o dzieciakach z Hawkins, natomiast na tle wszystkich jego poprzednich części wypadł najlepiej pod względem popularności.

Bracia Duffer ogłosili niedawno, że powoli kończą zdjęcia do piątego i zarazem finałowego sezonu "Stranger Things". Na ekranie znów zobaczymy m.in. Winonę Ryder ("Sok z żuka"), Sadie Sink ("Wieloryb"), Finna Wolfharda (sequel "Pogromców duchów") i Davida Harboura ("Czarna wdowa").

1. Attack On Titan

Ocena na IMDb: 9,1/10 (ponad 532 tys. głosów)

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 96 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,4/10

Akcja serialu anime "Atak Tytanów" na kanwie mangi Hajime Isayamy toczy się w świecie, w którym większość ludzkości została wybita przez tytanów. Ci, którzy przeżyli, schronili się w mieście otoczonym liczącym kilkadziesiąt tysięcy metrów murem. Niestety pewnego dnia ogromnym potworom udaje się przejść przez zabezpieczenia. Główny bohater Eren w wyniku ataku traci matkę, ale poprzysięga zemstę na ich zabójcach.

Anime zachowane jest w klimacie dark fantasy, w którym nie brakuje brutalnych scen rodem z body horrorów. Serial wychwalany jest przez krytyków za znakomitą narrację i trzymającą w napięciu akcję.

