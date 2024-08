Co dzieje się ze Zbigniewem Ziobrą? "Stan jest bardzo poważny"

Koalicjant Jarosława Kaczyńskiego ma rozległy nowotwór złośliwy przełyku z przerzutami do węzłów chłonnych i żołądka. Były szef resortu sprawiedliwości przeszedł w związku z tym dwie operacje . Teraz czeka na specjalne badanie PET, które ma wykazać, czy doszło do odnowy choroby. Dalsza diagnostyka odbędzie się w październiku.

– Stan jest bardzo poważny. To jest tak, że sama operacja jest bardzo inwazyjna. Minister ma po prostu zawieszony żołądek na płucu, więc to nie jest tak, że tego typu zabiegi powodują możliwość powrotu do pełnego zdrowia. Wręcz przeciwnie, to jest ciągłe utrudnienie – powiedział.