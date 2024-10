Tobias Solorz odwołany z kolejnych spółek fot. Wojciech Stróżyk/Reporter/East News

Tobias Solorz to najstarszy syn jednego z najbogatszych Polaków, Zygmunta Solorza, twórcy Grupy Polsat Plus. Jego życie od zawsze związane było z wpływami ojca, a przez lata Tobias odgrywał kluczową rolę w rodzinnym imperium, szczególnie w sektorze telekomunikacji i energetyki.

Jego ścieżka kariery oraz ostatnie zmiany w zarządzaniu grupą wzbudziły duże zainteresowanie, gdyż przez długi czas uważano, że to właśnie Tobias stanie się głównym sukcesorem wielkiego majątku.

Młodość i edukacja

Tobias Solorz urodził się 19 sierpnia 1980 roku w Niemczech, gdzie w latach 80. jego ojciec Zygmunt Solorz wraz z pierwszą żoną Iloną Solorz rozpoczynał swoją karierę biznesową. Po maturze Tobias wraz z rodziną wrócił do Polski, gdzie kształcił się na Uniwersytecie Warszawskim, wybierając studia z zakresu zarządzania i marketingu.

Jego wykształcenie i doświadczenie zdobywane w Polsce miały stanowić fundamenty pod przyszłe zaangażowanie w rodzinne firmy.

Kariera w imperium Solorza

Tobias Solorz od samego początku swojej kariery zawodowej związany był z firmami należącymi do ojca. Początkowo pracował w Polkomtelu, operatorze sieci Plus, w którym przez lata piastował wysokie stanowiska, m.in. w zarządzie spółki. W 2014 roku objął funkcję prezesa Polkomtelu, co było znaczącym krokiem w jego karierze, ponieważ to właśnie ta spółka była kluczowym elementem imperium Solorza.

W 2019 roku Tobias Solorz został także członkiem rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu, a w 2022 roku wszedł do rady nadzorczej Netii, co ugruntowało jego pozycję w zarządach najważniejszych spółek Grupy Polsat Plus. Do 2024 roku Tobias pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Telewizji Polsat, będącej jednym z filarów medialnych grupy. Wspólnie z bratem Piotrem Żakiem, Tobias zajmował się również strategicznymi decyzjami w telekomunikacji i mediach, a także nadzorował inwestycje w sektorze energetycznym, w tym w ZE PAK, firmie zajmującej się energią konwencjonalną i odnawialną. Łącznie zasiadał w 56 spółkach Cyfrowego Polsatu.

Mroczna działalność poza biznesem ojca

Oprócz zaangażowania w rodzinne firmy Tobias Solorz, inwestował także we własne projekty biznesowe, w tym w branżę hotelarską. Do jego największych "sukcesów" należy przejęcie hoteli w Zakopanem, m.in. hotelu Czarny Potok. Jednak wejście w ich posiadanie związane było z niemałym skandalem. W pewnym momencie doszło nawet do przejęcia jednego z hoteli siłą.

Spółka TMS Lumina Tobias Solorz weszła w konflikt z Małgorzatą Chechlińską, właścicielką Grupy Hotelowej Trip, która posiadała m.in. hotele Belvedere, Litwor oraz Czarny Potok w Zakopanem. Sprawa rozpoczęła się w 2016 roku, kiedy Chechlińska podpisała przedwstępną umowę sprzedaży hotelu Belvedere rodzinie Solorzów. Zabezpieczeniem w tej transakcji miał być inny obiekt, hotel Litwor, lecz podczas transakcji doszło do sporu. Najgłośniejszą jego odsłoną była walka o Litwor.

W 2017 Solorz, korzystając z usług wynajętej ochrony, próbował siłą przejąć obiekt. Ochroniarze uzbrojeni w towarzystwie psów kazali opuścić hotel gościom i pracownikom. Chechlińska w asyście komornika chwilowo odzyskała kontrolę nad obiektem. Ostatecznie – zgodnie z decyzją prokuratury – w 2018 obiekt zabezpieczyła policja, a Litwor trafił do rodziny Solorzów na drodze prawnej.

Latem 2024 roku Tobias Solorz, za pośrednictwem swojej spółki TMS Lumina, oficjalnie nabył ostatni z obiektów – hotel Czarny Potok w Zakopanem. Został on zakupiony na przetargu zorganizowanym przez syndyka, a cena wywoławcza wynosiła 25 milionów złotych.

Dwie żony i córka

Mimo swojej roli w zarządzaniu kluczowymi firmami Tobias Solorz unika medialnego rozgłosu. Jego pierwsze małżeństwo z prezenterką Polsatu Aleksandrą Fajęcką zakończyło się rozwodem po pięciu latach. W 2016 roku wziął jednak ślub ponownie, a jego wybranką została Miss Polski Nastolatek Monika Suchocka.

Uroczystość odbyła się w prestiżowej scenerii Łazienek Królewskich w Warszawie, z udziałem wielu znanych osobistości tj. Maryla Rodowicz, Nina Terentiew, Bartek Kasprzykowski czy Agustin Egurrola. Przez lata jednak para konsekwentnie unikała mediów i starała się chronić swoją prywatność. W 2019 roku doczekali się pierwszego dziecka, córki, ale mimo nacisków ze strony mediów, Tobias i Monika nadal trzymają swoje życie rodzinne z dala od kamer.

Ostatnie zmiany w Grupie Polsat

Rok 2024 przyniósł niespodziewane zmiany w imperium Solorza. Z początkiem października Tobias wraz z młodszym bratem Piotrem Żakiem zostali odwołani z rad nadzorczych Netii, Polkomtelu, Cyfrowego Polsatu oraz ZE PAK. Decyzja ta wywołała spekulacje dotyczące konfliktów w rodzinie oraz przyszłości zarządzania firmami należącymi do Zygmunta Solorza. W oświadczeniu miliardera padły słowa, że zaangażowanie jego dzieci nie sprzyja stabilności firm, co mogło sugerować problemy wewnętrzne w rodzinie lub nową strategię zarządzania majątkiem.

