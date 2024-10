Technologia i sztuczna inteligencja wsparciem młodych na rynku pracy. Ruszył program Youth Empowered

Jak technologie, sztuczna inteligencja i kreatywność mogą pomóc młodym ludziom znaleźć swoje miejsce na rynku pracy? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie przyświecało tegorocznej inauguracji kolejnej edycji programu Youth Empowered. Zorganizowane w Warszawie wydarzenie dla młodych ludzi inspirowało ich do odnalezienia własnej ścieżki przyszłości i zaprezentowało pomocne w tym rozwoju narzędzia.

Youth Empowered to wprowadzony przez Coca-Cola HBC program, który wspiera młodzież w rozwoju kariery zawodowej i wejściu na rynek pracy. Prowadzona od 2017 roku inicjatywa edukacyjna skierowana jest do młodych ludzi z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Obecnie w naszym kraju realizowana jest we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach platformy Moje Finanse.

Słuchaczami konferencji byli uczniowie i uczennice IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach oraz LXX Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie. Spotkanie poprowadził Radomir Wit, znany dziennikarz radiowy i telewizyjny, któremu na scenie towarzyszyli inteligentny robot głosowy Skilly oraz wykonujący sztuczki pies robot Fafik.

Przez 2 godziny młodzież wraz z nauczycielami mogła posłuchać inspirujących wystąpień specjalistów z rynku pracy oraz praktyków biznesu opowiadających o kompetencjach przyszłości, sztucznej inteligencji i dobrostanie psychicznym w zdigitalizowanym świecie. Dla tych, którzy nie mogli być obecni, stacjonarne wydarzenie było w całości transmitowane online w formie webinaru na stronie www.skills4future.org.

Konferencję otworzyło wystąpienie Ružy Tomić Fontany, dyrektorki generalnej Coca-Coli HBC Polska i Kraje Bałtyckie, która na podstawie własnej kariery zawodowej przewrotnie tłumaczyła, że czasami w życiu ważniejsze jest wiedzieć to, czego nie chcesz robić niż to, co chcesz robić. – Zrozumcie, co was napędza, jakie są wasze pasje, bądźcie śmiali, nie bójcie się porażek, adaptujcie się i miejcie otwartość – radziła.

Thomas Oth, dyrektor generalny Coca-Cola Company na Polskę i Kraje Bałtyckie, zwracał uwagę, że 65 proc. obecnych dzieci w wieku szkolnym będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie powstały. Wskazał też trzy umiejętności, które jego zdaniem pomogą im przygotować się na tę nieodkrytą przyszłość. – Kluczowymi zdolnościami będą przystosowalność, ciekawość oraz komunikatywność cyfrowa.

Po występach prelegentów odbyła się debata "AI, Kariera i work-life balance: jakie umiejętności kształtują przyszłość?". Wzięli w niej udział: dr Maria Belka (przedsiębiorczyni i wykładowczyni z Fundacji Mentors4Starters), Petros Psyllos (przedsiębiorca i programista z Cybernetics Company), Maja Bohosiewicz (aktorka i przedsiębiorczyni z Le Collet) oraz Joanna Chmura (psycholożka i coach z On My Way).

Podczas dyskusji z udziałem ekspertów poruszono takie tematy jak: moja pierwsza praca, technologie jutra w codziennym życiu, kreatywne podejście do biznesu oraz równowaga emocjonalna i zdrowie psychiczne, wszystko w kontekście dynamiki zmieniającego się na cyfrowy świata. W tym punkcie programu odbyła się premiera Skills4Future, rozwijającej kompetencje przyszłości interaktywnej platformy edukacyjnej.

Po transmitowanej online konferencji uczniowie mogli swobodnie skorzystać z nowoczesnych technologii w przygotowanych na tę okazję interaktywnych strefach. Wszystkie one prezentowały zastosowanie AI w pracy i w życiu. Do ich dyspozycji były laptopy demonstrujące funkcję asystenta Magic Write na platformie Canva do generowania unikalnych tekstów oraz sprzęt do napisania, nagrania i odtworzenia własnych piosenek.

Na innym stanowisku prezentowano rozwiązanie Perplexity AI. Jest to platforma, która łączy możliwości chatbota ChatGPT z wyszukiwarką wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji. Odpowiada ona na pytania w formie konwersacji i pozwala uzyskać wyczerpujące odpowiedzi z podaniem źródeł, również tych naukowych. Stanowi więc ciekawą alternatywę dla wyszukiwarki Google podczas pracy czy nauki.

Młodzi uczestnicy mogli też zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z gościem specjalnym – Sarą James, jedną z najpopularniejszych młodych wokalistek i aktorek dubbingowych. W foyer budynku czekały na nich lunch i napoje, a po przeznaczonym do odpoczynku pomieszczeniu jeździł Skilly, z którym mogli porozmawiać. Do odebrania jako prezent były książki "Sejm Wita Wszystkich! Czas na głos młodych" Radomira Wita.

Spotkanie Youth Empowered Annual Event 2024 odbyło się 15 października 2024 w godzinach 10:00-12:00 w kompleksie Digital Knowledge Village przy ul. Puławska 457 w Warszawie. Organizatorami wydarzenia byli The Coca-Cola Foundation, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Mentors4Starters. Patronat honorowy objęły nad nim Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.