W środę, 23 października podczas posiedzenia sejmowej komisji kultury i środków przekazu doszło do skandalicznej wymiany zdań między posłem Prawa i Sprawiedliwości Markiem Suskim a przewodniczącym komisji Piotrem Adamowiczem z Koalicji Obywatelskiej.

Incydent ten miał miejsce w trakcie zamykania obrad, kiedy to Suski wtrącił się, oskarżając Adamowicza o nieprawidłowości w prowadzeniu posiedzenia. Następnie posunął się do bezpośredniej zniewagi, mówiąc do niego: "Ty po prostu debilu".