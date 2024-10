Jeśli nie wiecie, co obejrzeć na Halloween, bo wszystko już widzieliście, to mamy coś dla was! Oto halloweenowy przewodnik po (mniej lub bardziej) strasznych filmach z obecnego i ubiegłego roku, które znajdziecie w kinach bądź w serwisach streamingowych. Coś dla siebie znajdą ci widzowie, którzy lubią się bać; ci, którzy bać się nie znoszą; i w końcu ci, którzy wolą historie z dreszczykiem od przerażających horrorów. Udanego filmowego Halloween!

Co nowego obejrzeć w Halloween? Fot. Kadr z filmu "Uśmiechnij się 2"

Reklama.

Filmy na Halloween tylko dla osób o mocnych nerwach

Czyli propozycje dla tych, którzy lubią się bać, krew im niestraszna i mają mocne żołądki.

Terrifier 3, reż. Damien Leone

Na tej liście nie mogło zabraknąć klauna Arta, czyli jednego z głośniejszych tytułów tego roku. Film "Terrifier 3" w ostatnich tygodniach zarobił krocie i – czego nikt by się nie spodziewał – zdetronizował kompletnie innego klauna, a mianowicie wyczekiwaną drugą odsłonę "Jokera", która poniosła sromotną klęskę w box office’ie.

Fabuła jak zwykle jest jedynie pretekstem do pokazania krwawej rzezi. W trzecim filmie serii Art działa jeszcze brutalniej niż w poprzednich częściach, a niektórzy widzowie zapewniają, że to w ogóle najobrzydliwszy film, jaki widzieli w życiu.

Reklama.

Jeśli nie macie mocnych żołądków, lepiej odpuście sobie seans najnowszego horroru Damiena Leone. A jeśli wierzycie, że uda Wam się utrzymać pokarm w brzuchu – oglądajcie, ale nie mówcie, że nie ostrzegałam!

"Terrifiera 3" wciąż możecie obejrzeć w kinach.

Uśmiechnij się 2, reż. Parker Finn

Dwa lata, więc wcale nie aż tak długo widzowie musieli czekać na kontynuację hitowego horroru z 2022 roku, którego koncepcja przypomina nieco kultowe już chyba "Coś za mną chodzi". "Uśmiechnij się" zostało uznane za jeden z najstraszniejszych horrorów wszech czasów, a druga część w niczym mu nie ustępuje.

Reklama.

Podobnie jak w poprzedniej części i tym razem czysto rozrywkowe elementy filmu grozy pożeniono z nieco głębszą historią o traumie. Główną bohaterką "Uśmiechnij się 2" jest gwiazda muzyki pop, która podczas swojej trasy koncertowej zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających zjawisk. Aby się z nimi uporać, Skye Riley będzie musiała się zmierzyć za podążającą za nią (dosłownie…) przeszłością.

"Uśmiechnij się 2" wciąż dostępne jest w kinach.

Kod zła, reż. Osgood Perkins

"Kod zła" był szumnie reklamowany jako "najstraszniejszy horror dekady". Z taką recenzją zupełnie się nie zgadzam, natomiast zdecydowanie jest to tytuł niezwykle mroczny, oblepiający niepokojem oraz wywołujący podskórne dreszcze od pierwszej do ostatniej minuty seansu.

Reklama.

Historia to zasadniczo połączenie "Milczenia owiec" z horrorem okultystycznym. Główną bohaterką jest agentka FBI, która na tropie seryjnego mordercy trafia na coś jeszcze gorszego, a w dodatku zaczyna przypominać sobie niepokojące fakty z własnej przeszłości.

Horror Osgooda Perkinsa warto zobaczyć, chociażby dla Nicholasa Cage’a, który nie tylko daje szalony pokaz zwichrowanej osobowości, ale pod charakteryzacją jest praktycznie nie do rozpoznania.

"Kod zła" możecie wypożyczyć m.in. na CANAL+ i TVP VOD.

Omen: Początek, reż. Arkasha Stevenson

W ostatnich latach mamy do czynienia z falą nieudanych prób rezurekcji klasycznych horrorowych franczyz, ale na szczęście "Omen: Początek" to wyjątek potwierdzający regułę oraz list miłosny do kina okultystycznego z ubiegłego wieku.

Młoda amerykańska zakonnica przybywa do klasztoru w Rzymie. Idylla zakonnego życia szybko się jednak kończy, a Margaret zostaje uwikłana w szatański spisek, który nie ma nic wspólnego z bogiem. Chociaż w horrorze Arkashy Stevenson nie brakuje kampowych momentów, niektóre sceny są tak przerażające i niepokojące, że mogą wam się śnić po nocach.

"Omen. Początek" jest dostępny na Disney+.

Filmy na Halloween dla tych, którzy lubią poczuć dreszczyk emocji

Czyli coś dla tych, którzy nie lubią typowych (i zbyt strasznych) horrorów i slasherów, ale uwielbiają mocne historie "z dreszczykiem".

Reklama.

Pułapka, reż. M. Night Shyamalan

Czasy świetności M. Nighta Shyamalana minęły już dawno. Reżyser od czasu "Szóstego zmysłu" i "Niezniszczalnego" nie pokazał nic na podobnym poziomie, a wręcz większość jego ostatnich filmów uznawana jest zgodnie przez krytyków i widzów za "nieoglądalne".

W przypadku "Pułapki" sytuacja ma się nieco inaczej, bowiem – obok opinii podobnych do tej powyższej – część widzów twierdzi, że bawiło się na thrillerze z Joshem Hartnettem całkiem nieźle. A film opowiada o ojcu i córce, którzy nie wiedzą, że uczestnicząc w koncercie gwiazdy pop, biorą jednocześnie udział w czymś o wiele bardziej niebezpiecznym.

Reklama.

"Pułapkę" obejrzycie na platformie MAX.

Dalsza część artykułu dostępna jest poniżej.

Czy poznasz kultowy horror po kadrze?

MaXXXine, reż. Ti West

"MaXXXine" to finał slasherowej trylogii Ti Westa z chyba już ikoniczną rolą Mii Goth, która wcielała się w serii w podwójną rolę Maxine Minx oraz Pearl. W tej części przenosimy się do lat 80., a sama główna bohaterka próbuje przenieść się z branży dla dorosłych do Hollywood. Na jej drodze do sławy staje jednak seryjny morderca, który sieje spustoszenie w Los Angeles oraz śledzący ją detektyw.

Ostatni film Westa dla wielu okazał się rozczarowującym zwieńczeniem cyklu, natomiast nie oznacza to, że nie jest wart obejrzenia. Inspirowana slasherami oraz takimi klasykami, jak "Świadek mimo woli" Briana De Palmy “MaXXXine” raczej nie spowoduje, że nie będziecie spać po nocach, ale parę scen śmierci jest naprawdę mocnych.

Reklama.

"MaXXXine" możecie wypożyczyć na Prime Video.

Abigail, reż. Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Tytułową bohaterkę gra urocza dziewczynka, ale nie dajcie się zwieść – to nie film dla dzieci! Chociaż w "Abigail" duetu reżyserskiego odpowiedzialnego za takie tytuły, jak "Krzyk" czy "Zabawa w pochowanego" występuje sporo elementów komediowych, to gore potrafi być naprawdę mocne.

O czym jest "Abigail"? Córka wpływowego gangstera zostaje porwana dla okupu. Porywacze, aby otrzymać pieniądze, muszą spędzić noc w oderwanej od świata rezydencji. Kiedy orientują się, że porwana wcale nie jest takim zwykłym dzieckiem, jest już dla nich za późno.

Reklama.

"Abigail" wypożyczycie m.in. na CANAL+ i w Prime Video.

Filmy na Halloween dla tych, którzy nie lubią się bać

Czyli tym razem coś dla tych, którzy wolą dobre thrillery niż horrory.

Liczy się wnętrze, reż. Greg Jardin

Licealne spotkanie po latach ożywia pojawienie się dawno niewidzianego znajomego. Forbes pojawia się na imprezie z tajemniczą walizką, w której środku znajduje się urządzenie pozwalające na zamianę ciał. Niewinna zabawa szybko przybiera niepokojący obrót, a ostatecznie doprowadza do tragedii.

"Liczy się wnętrze" porównywane jest do głośnego "Bodies Bodies Bodies" ze względu na estetykę i liczne nawiązania do kultury późnych millenialsów i pokolenia Z. Debiutancki film Grega Jardina mniej jednak skupia się na krytyce społecznej, a bardziej na relacjach międzyludzkich, dlatego powinien przypaść do gustu fanom włoskiego hitu sprzed lat, czyli komediodramatu "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie".

Reklama.

"Liczy się wnętrze" dostępne jest w ofercie Netfliksa.

Eileen, reż. William Oldroyd

Tytułowa bohaterka nie cierpi swojego życia, które wypełnione jest nudą i monotonią. Wszystko zmienia się, gdy do ośrodka, gdzie pracuje, przychodzi nowa psycholożka. Początkowo życie młodej kobiety nabiera barw, jednak szybko zaczyna przybierać obrót, którego nikt by się nie spodziewał.

"Eileen" z Anne Hathaway to thriller psychologiczny dla tych, których najbardziej przeraża to, co może się dziać w ludzkim umyśle. Adaptacja powieści popularnej amerykańskiej pisarki Ottessy Moshfegh ma gęsty klimat oraz bohaterkę, której psychika sprawi, że zwątpicie we własną rzeczywistość.

Reklama.

"Eileen" obejrzycie na SkyShowtime.

Randka w ciemno, reż. Anna Kendrick

Pokolenie "Zmierzchu", pamiętacie Jessicę, nieco irytującą koleżankę Belli? "Randka w ciemno" to inspirowany prawdziwą historią debiut reżyserski wcielającej się w nią Anny Kendrick (która zasłynęła także główną rolą w trylogii filmów muzycznych "Pitch Perfect"). Thriller z feministycznym skrętem uzyskał od krytyków zrzeszonych na portalu Rotten Tomatoes 92 proc. pozytywnych recenzji, co nie zdarza się często w przypadku debiutantów.

Kendrick wciela się w podwójną rolę reżyserki i głównej bohaterki filmu, czyli Sheryl. Początkująca aktorka nie może narzekać na nadmiar propozycji, dlatego zgadza się na wzięcie udziału w programie randkowym. Okazuje się, że decyzja była fatalna, gdyż jednym ze współuczestników jest seryjny morderca…

Reklama.

"Randkę w ciemno" obejrzycie w kinach.

Caddo Lake, reż. Logan George i Celine Held

Na jeziorze Caddo Lake ginie 8-letnia dziewczynka. W jej poszukiwania zaangażowana jest jej przybrana starsza siostra, która nigdy nie poznała swojego ojca. W tym samym czasie młody mężczyzna próbuje dociec, co doprowadziło do wypadku samochodowego, w którym zginęła jego matka. Czy te dwie historie mogą być ze sobą powiązane?

"Caddo Lake" to film wyprodukowany przez M. Night Shyamalana i zdecydowanie czuć tutaj jego rękę. Thriller przypadnie do gustu fanom zagadek i tak zwanych filmów, które "ryją banie zbyt mocno". Trudno nie oprzeć się skojarzeniom z "Efektem motyla" czy "Przeznaczeniem".

Reklama.

"Caddo Lake" obejrzycie na platformie MAX.

: