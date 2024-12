Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Superbohaterowie od dekad szturmem zdobywają wielki ekran, dostarczając nam emocjonujących wrażeń, spektakularnych efektów specjalnych i poruszających historii. Ale które filmy o herosach w pelerynach zasłużyły na miano najlepszych wszech czasów? Prezentujemy ranking dziesięciu superbohaterskich produkcji, które podbiły serca widzów, bo to oni mają tutaj decydujący głos.

Widzowie mają swoich ulubieńców w kinie superbohaterskim Fot. Kadry z filmów "Avengers: Koniec gry" i "Mroczny Rycerz"

Najlepsze filmy superbohaterskie wszech czasów

W naszym rankingu znalazły się filmy superbohaterskie, które zostały ocenione najwyżej przez użytkowników IMDb, najpopularniejszego serwisu filmowego na świecie. Dodatkowo podajemy też procentową ocenę krytyków z agregatora Rotten Tomatoes oraz widzów z polskiego serwisu Filmweb (wszystkie oceny są z 5 grudnia, więc mogą się nieznacznie zmienić). Oto najlepsze filmy o superbohaterach według widzów.

10. Avengers (2012)

Ocena widzów na IMDb: 8/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,5/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 91 proc.

Fot. Kadr z filmu "Avengers"

"Avengers" to przełomowy film superbohaterski wyreżyserowany przez Jossa Whedona, który po raz pierwszy zgromadził na ekranie najpotężniejszych herosów Ziemi i na dobre rozkręcił Filmowe Uniwersum Marvela.

Robert Downey Jr. Jako Iron Man, Chris Evans jako Kapitan Ameryka, Mark Ruffalo jako Hulk, Chris Hemsworth jako Thor, Scarlett Johansson jako Czarna Wdowa i Jeremy Renner jako Hawkeye łączą siły, by stawić czoła Lokiemu (Tom Hiddleston) i jego armii Chitauri, którzy zagrażają losom planety. "Avengers" to widowiskowa akcja, humor, rozmach i epicki finał. Wówczas w kinach czegoś takiego jeszcze nie było.

9. Logan: Wolverine (2017)

Ocena widzów na IMDb: 8,2/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 93 proc.

Fot. Kadr z filmu "Logan: Wolverine"

"Logan" to brutalny i poruszający obraz schyłku ery Wolverine'a. W niedalekiej przyszłości Logan (Hugh Jackman) zmaga się z pogarszającym się stanem zdrowia i opiekuje się schorowanym Profesorem X (Patrick Stewart). Ich życie zmienia się, gdy spotykają młodą mutantkę Laurę (Dafne Keen), która posiada podobne zdolności do Logana/Wolverine'a.

Film Jamesa Mangolda przełamuje schematy kina superbohaterskiego i oferuje dojrzałą. emocjonalną historię o starości, dziedzictwie i odkupieniu. Nominacja do Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany jest jak najbardziej zrozumiała, a wielu widzów (co pokazuje ten ranking) uważają, że to najlepszy film o X-Menach.

8. Batman - Początek (2005)

Ocena widzów na IMDb: 8,2/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 85 proc.

Fot. Kadr z filmu "Batman-Początek"

Pierwsza część znakomitej trylogii Christophera Nolana, "Batman - Początek", to mroczna i realistyczna wizja genezy Człowieka-Nietoperza. Christian Bale wciela się w Bruce'a Wayne'a, a w filmie śledzimy jego drogę od traumatycznego dzieciństwa, przez lata treningów, aż do przemiany w legendarnego obrońcę Gotham City.

W filmie występują również Michael Caine jako Alfred, Liam Neeson jako Ra's al Ghul, Katie Holmes jako Rachel Dawes, Gary Oldman jako komisarz Gordon i Cillian Murphy jako Strach na Wróble. "Batman - Początek" to inteligentne i wciągające kino akcji ze świetną obsadą i mroczny klimatem, a "Batman" Nolana jeszcze w tym rankingu powróci...

7. Spider-Man: Bez drogi do domu (2021)

Ocena widzów na IMDb: 8,2/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 93 proc.

Fot. Kadr z filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu"

"Spider-Man: Bez drogi do domu" w reżyserii Jona Wattsa, trzecia część najnowszej trylogii o "Spider-Manie" Marvela, to pełna emocji i nostalgii podróż przez multiwersum, która była prawdziwą gratką dla fanów Człowieka-Pająka. Kiedy tożsamość Spider-Mana (Tom Holland) zostaje ujawniona, Peter Parker zwraca się o pomoc do Doktora Strange'a (Benedict Cumberbatch).

Niestety, zaklęcie mające wymazać pamięć ludzkości o Spider-Manie przynosi nieoczekiwane konsekwencje i sprowadza złoczyńców z alternatywnych rzeczywistości, takich jak Zielony Goblin (Willem Dafoe), Doktor Octopus (Alfred Molina) i Electro (Jamie Foxx). Na pomoc bohaterowi przybywają... Spider-Many z innych uniwersów, a w swoich kultowych rolach powracają Tobey Maguire i Andrew Garfield. Bo po co mieć jednego Spider-Mana, skoro można mieć w jednym filmie aż trzech?

6. Spider-Man Uniwersum (2018)

Ocena widzów na IMDb: 8,4/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 97 proc.

Fot. Kadr z filmu "Spider-Man Uniwersum"

"Spider-Man Uniwersum", wyreżyserowany przez Boba Persichettiego, Petera Ramsey'a i Rodneya Rothmana, to przełomowa, nagrodzona Oscarem animacja, która wprowadza na ekran Milesa Moralesa (Shameik Moore), nastolatka, który staje się Spider-Manem.

Gdy zderzenie światów sprowadza do jego rzeczywistości Spider-Manów z innych uniwersów, takich jak Peter B. Parker (Jake Johnson) i Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), Miles musi nauczyć się korzystać ze swoich mocy i powstrzymać zagrożenie. "Spider-Man Uniwersum" zachwyca nowatorską oprawą wizualną, dynamiczną akcją i zabawną historią, a poprzeczka dla filmów animowanych i superbohaterskich została zawieszona naprawdę wysoko.

5. Avengers: Wojna bez granic (2018)

Ocena widzów na IMDb: 8,4/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 85 proc.

Fot. Kadr z "Avengers: Wojna bez granic"

"Avengers: Wojna bez granic", trzecia odsłona przygód Avengersów, to epicka produkcja w reżyserii braci Anthony'ego i Joe Russo, która dosłownie wstrząsnęła Filmowym Uniwersum Marvela i jego fanami.

Thanos (Josh Brolin), tytan pragnący zniszczyć połowę życia we wszechświecie, rozpoczyna poszukiwania Kamieni Nieskończoności. Avengers, w tym Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor, Hulk, Czarna Wdowa i Czarna Pantera, łączą siły ze Strażnikami Galaktyki, by powstrzymać kosmiczne zagrożenie. Widowiskowa akcja, nieoczekiwane zwroty akcji, emocjonalne konfrontacje między bohaterami oraz poruszające, szokujące zakończenie – wojna bez granic mocno namieszała w MCU.

4. Mroczny Rycerz powstaje (2012)

Ocena widzów na IMDb: 8,4/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,7/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 87 proc.

Fot. Kadr z filmu "Mroczny Rycerz powstaje"

Christopher Nolan zamknął swoją trylogię o Batmanie filmem "Mroczny Rycerz powstaje". Osiem lat po wydarzeniach z "Mrocznego Rycerza", Batman (Christian Bale) musi powrócić do Gotham City, by stawić czoła nowemu wrogowi – terroryście Bane'owi (Tom Hardy).

W filmie pojawiają się również Anne Hathaway jako Kobieta-Kot, Joseph Gordon-Levitt jako John Blake, Marion Cotillard jako Talia al Ghul i Gary Oldman jako komisarz Gordon. "Mroczny Rycerz powstaje" to iście epickie zakończenie, które oferuje spektakularną akcję, złożone postacie i moralne dylematy, a fani Nolana raczej nie byli zawiedzeni.

3. Avengers: Koniec gry (2019)

Ocena widzów na IMDb: 8,4/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc.

Fot. Kadr z "Avengers: Koniec gry"

"Avengers: Koniec gry" w reżyserii braci Russo to epicki czwarty film o Avengersach i kulminacja dekady filmów Marvela. Po druzgocącej porażce z Thanosem, herosi, którzy przetrwali, próbują znaleźć sposób, by cofnąć zniszczenia i przywrócić równowagę we wszechświecie. Jednocześnie borykają się z osobistymi stratami i lękami.

Film zachwyca rozmachem, efektami specjalnymi i wzruszającymi pożegnaniami z ukochanymi bohaterami; jest miazgą nie tylko realizacyjną, ale również emocjonalną. Do dziś "Koniec gry" jest drugim najbardziej kasowym filmem wszech czasów – zarobił, bagatela, 2,8 miliarda dolarów. Na razie Marvel tego wyniku nie przebił.

2. Spider-Man: Poprzez multiwersum (2023)

Ocena widzów na IMDb: 8,6/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 95 proc.

Fot. Kadr z filmu "Spider-Man: Poprzez multiwersum"

Była część pierwsza, pora na drugą, która – przynajmniej według widzów – przebiła "Spider-Mana Uniwersum". W animacji "Spider-Man: Poprzez multiwersum" w reżyserii Joaquima Dos Santosa, Kempa Powersa i Justina K. Thompsona Miles Morales podróżuje przez różne wszechświaty i spotyka inne wersje Spider-Manów. Nastolatek próbuje też uratować ludzi, na których mu zależy.

"Spider-Man: Poprzez multiwersum" to wizualna uczta dla oczu i znakomita, popkulturowa zabawa. Film zachwyca bogatą narracją, muzyką Daniela Pembertona, feerią barw i wizualną różnorodnością: każdy Człowiek-Pająk i każdy świat jest tutaj inaczej narysowany. Tym samym poprzeczka została zawieszona... jeszcze wyżej. Zapowiedziana trzecia część przebije drugą? Będzie ciężko, ale trzymamy kciuki.

1. Mroczny Rycerz (2008)

Ocena widzów na IMDb: 9/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc.

Fot. Kadr z filmu "Mrczny Rycerz"

Nie mogło być inaczej: najlepszym filmem o bohaterach w pelerynach jest według widzów "Mroczny Rycerz", czyli druga część trylogii o Batmanie Christophera Nolana. To arcydzieło kina superbohaterskiego na zawsze zmieniło postrzeganie gatunku i do dziś jest wręcz wielbione przez widzów.

W "Mrocznym Rycerzu" Christian Bale jako Batman stawia czoła największemu wyzwaniu w swojej karierze – Jokerowi (Heath Ledger), anarchistycznemu geniuszowi zbrodni, który sieje chaos w Gotham City. W filmie, oprócz Gary'ego Oldmana i Michaela Caine'a, występują również Aaron Eckhart jako Harvey Dent oraz Maggie Gyllenhaal jako Rachel Dawes.

Film Nolana to mroczne połączenie thrillera i filmu akcji z niezapomnianą kreacją Heatha Ledgera jako Jokera, za którą australijski aktor otrzymał pośmiertnie Oscara. Produkcja zachwyca reżyserią i realizacją, niejednokrotnie zaskakuje, a akcja jest dynamiczna, przeplatana mocnymi i brutalnymi (nieraz szokującymi) scenami. Nolan nieustannie buduje też napięcie, mistrzowsko tworzy mroczny klimat, stawia też trudne pytania o moralność.

Cała trylogia późniejszego twórcy "Oppenheimera" uznawana jest zresztą za najlepszą adaptację przygód Batmana, jaka kiedykolwiek powstała. I trudno się z tym nie zgodzić.