Tak miała wyglądać rekrutacja na Collegium Humanum. "Trochę się przestraszyłem"

– Pomyślałem, że to, co się mówi o Collegium Humanum, to raczej jest prawda. I że kiedyś to się zemści – mówi naTemat osoba, która chciała zacząć tam studia. Na etapie rekrutacji usłyszała jednak coś, po czym musiała zapalić się czerwona lampka. W świetle całej afery z CH poprosiła nas o anonimowość. Co jeszcze nam przekazała?