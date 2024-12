Dziennikarka "Newsweeka" Renata Kim we wtorek została uhonorowana nagrodą Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze . Doceniono jej teksty dotyczące Collegium Humanum. Grand Press to największy konkurs dziennikarski w Polsce.

Renata Kim z nagrodą za cykl tekstów ws. Collegium Humanum

Kim pogratulował już minister nauki. "W sprawie Collegium Humanum jesteśmy po tej samej stronie – jakość kształcenia to nasz wspólny priorytet. To temat, który wymaga uwagi, rzetelności i zaangażowania. Gratulacje dla Renaty Kim za podjęcie tego ważnego tematu, który ma wpływ na przyszłość nauki w Polsce" – napisał Dariusz Wieczorek.

W sprawie samej afery z uczelnią przypomnijmy, że w połowie listopada były rektor Collegium Humanum Paweł Cz. , opuścił areszt tymczasowy. Prokuratura zgodziła się na uchylenie środka zapobiegawczego, pod warunkiem wpłacenia kaucji. Cz. zatrzymano w lutym i jest on podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się m.in. sprzedażą fałszywych dyplomów .

Afera dotyczy przede wszystkim wydawania świadectw ukończenia studiów podyplomowych osobom, które nie spełniały podstawowych wymagań – nie uczestniczyły w zajęciach, nie zdawały egzaminów, a mimo to otrzymywały dyplomy, w tym prestiżowe tytuły MBA, doktoraty czy habilitacje. Zatrzymania związane ze sprawą Collegium Humanum trwają od lutego 2024 roku.

Na Collegium Humanum studiowało wiele znanych osób

Jak pisał w naTemat.pl Mateusz Przyborowski, lista osób , które uzyskały dyplom na Collegium Humanum, jest bardzo długa i liczona w tysiącach. Na te studia skusili się politycy od prawa do lewa , ale też samorządowcy, pracownicy urzędów, biznesmeni czy sportowcy . Znane i mniej znane publicznie nazwiska.

– Wydawało się, że to normalna uczelnia, na której można podnieść kwalifikacje, zyskać nowe doświadczenia i kontakty. Zapłaciłem za te studia z własnej kieszeni i poświęciłem na ich realizację dziesięć weekendów, jeżdżąc do Warszawy. Teraz okazuje się, że straciłem czas, pieniądze i dostaję, mówiąc delikatnie, mało pochlebne komentarze, że brałem udział w procederze pozyskiwania nielegalnych dyplomów. Nie jest to fajna sytuacja – mówił naTemat.pl Paweł Papke. Poseł KO i były siatkarz rozpoczął studia na Collegium Humanum w 2018 roku, czyli niedługo po powstaniu uczelni.