Fot. Kadr z seriali: "The Bear", "Przyjaciele", "Biuro" // Pexels / Irina Iriser

Najlepsze świąteczne odcinki seriali

1. Przyjaciele, "Ten ze świątecznym pancernikiem"

Który: odcinek dziesiąty, sezon siódmy (2000) Czas trwania: 22 minuty Ocena na IMDb: 8,4/10 Obejrzysz na: Max

Ross (David Schwimmer) chce nauczyć swojego synka Bena (Cole Sprouse) żydowskich tradycji i zrezygnować z przebierania się za Świętego Mikołaja , ale poddaje się, gdy chłopiec myśli, że nieobecność Mikołaja oznacza, że jest niegrzeczny. Nie mogąc jednak w ostatniej chwili zdobyć czerwonego kostiumu, decyduje się przebrać za, uwaga, pancernika. Plus Chandler ( Matthew Perry ) jako Mikołaj i Joey (Matt LeBlanc) jako... Superman. Cudeńko.

2. Kochane kłopoty, "Królewska kolacja"

Który: odcinek dziesiąty, sezon drugi (2001) Czas trwania: 45 minut Ocena na IMDb: 8,6/10 Obejrzysz na: Netflix

Odcinek "Kochanych kłopotów" zatytułowany "Królewska kolacja" ("The Bracebridge Dinner") to świąteczna magia z domieszką humoru i klasycznego uroku Stars Hollow. Gdy zamieć śnieżna uniemożliwia przyjazd gości na wystawną kolację Bracebridge w Independence Inn, Lorelai (Lauren Graham) i Sookie (Melissa McCarthy) postanawiają urządzić kostiumową ucztę dla znajomych i mieszkańców miasteczka.

Ciepło, dowcip, emocje i cudownie ekscentryczna społeczność miasteczko Stars Hollow – ten odcinek świetnie oddaje ducha "Gilmore Girls" i jest idealny do obejrzenia w grudniu.

3. The Bear, "Ryby"

Który: odcinek szósty, sezon drugi (2023) Czas trwania: 1 godzina 6 minut Ocena na IMDb: 9,6/10 Obejrzysz na: Disney+

A teraz spora dawka świątecznych kłótni, stresu i smutku, bo "Ryby", jeden z najlepszych (jeśli nie najlepszy) odcinków znakomitego "The Bear" , nie zagwarantują wam gwiazdkowej radości. Podczas świąt u familii Berzatto nie odpakowuje się bowiem prezentów, ale... kolejne warstwy rodzinnych traum.

Akcja tego świątecznego odcinka – rozgrywająca się pięć lat przez głównym czasem akcji – toczy się podczas rodzinnej kolacji inspirowanej włosną tradycją Święta Siedmiu Ryb. W odcinku gościnnie występują nagrodzona Oscarem Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson, John Mulaney, Bob Odenkirk i Gillian Jacobs, a Carmy (Jeremy Allen White) próbuje przetrwać chaotyczne spotkanie rodzinne, w trakcie którego latają widelce, a do salonu wpada samochód. Mocne, traumatyczne, znakomite i mistrzowsko zagrane.

4. Biuro, "Impreza świąteczna"

Który: odcinek dziesiąty, sezon drugi (2005) Czas trwania: 22 minuty Ocena na IMDb: 8,7/10 Obejrzysz na: Netflix, Prime Video, SkyShowtime

Odcinek "Impreza świąteczna" amerykańskiego "Biura" to świąteczna klasyka pełna humoru, chaosu i niezręczności.

Kiedy Michael (Steve Carell) decyduje się "ulepszyć" biurową wymianę gwiazdkowych prezentów i zamienia tradycyjne Secret Santa na Yankee swap (popularna gra z wymianą podarków), szybko prowadzi to do absurdalnych dramatów. Jim ( John Krasinski ) próbuje przekazać Pam (Jenna Fischer) osobisty, romantyczny prezent, który wpada w niepowołane ręce, a Michael w typowym dla siebie stylu daje drogiego iPoda, o którego walczą potem wszyscy pracownicy.

Odcinek "Christmas Party" świetnie oddaje to, co w "The Office najlepsze" – kłopotliwe interakcje, komedię sytuacyjną i całą gamę emocji, od frustracji po ciepłe chwile. Idealny miks śmiechu i krindżu, bo święta są tutaj bardziej niezgrabne niż radosne.