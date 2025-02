Były poseł PiS zamieścił wpis o swojej żonie. W sieci zawrzało. Fot. Adam Burakowski/REPORTER/East News

Kto czytał książkę i widział serial "Opowieść podręcznej", ten wie, do czego może prowadzić fanatyzm religijny i sekciarstwo maskowane wiarą w Boga i rzekomym "dobrem" kobiet. To nie pierwszy raz, gdy wypowiedzi i pomysły polityków PiS internauci porównują do rzeczywistości z tej dystopijnej opowieści.

Za rządów PiS wiele osób uważało, że politycy prawicy próbują przesuwać Polskę w stronę stworzonego przez Margaret Atwood "państwa" Gilead – fundamentalistycznej antyutopii, gdzie edukacja i prawa człowieka podporządkowane są patriarchalnej wizji świata. Teraz te porównania wróciły za sprawą nowego wpisu byłego posła PiS.

Były poseł PiS Paweł Lisiecki i jego "uszanowanie" żony

Paweł Lisiecki, były poseł PiS, w sobotni poranek po walentynkach, czyli 15 lutego, opublikował zdjęcie swojej żony przygotowującej szarlotkę (a konkretnie jej rąk wyrabiających ciasto). Wpis wywołał burzę, a wszystko za sprawą opisu, który dodał Lisiecki: "Żona uszanowała męża i jej piękne dłonie robią przepyszną szarlotkę" – napisał radny sejmiku województwa mazowieckiego.

Wpis polityka PiS błyskawicznie rozgrzał internet. W komentarzach pojawiły się głosy potępienia, ironii i niedowierzania. "Szkoda, że mąż nie uszanował żony i skomentował to w ten sposób. Szkoda kobiety" – napisała jedna z internautek, wyrażając swoje oburzenie. "Ciemnogrodem się urodziliście i ciemnogrodem umrzecie, pisiory szanowne" – dodała pani Sylwia.

Nie brakowało też mocniejszych komentarzy: "Ale 'uszanowała' tak dobrowolnie, czy najpierw łomot dostała?" – zapytał jeden z internautów. "Tylko pisior mógł tak napisać o żonie. Biedna kobieta. A w sumie może jej pasuje życie w tej sekcie" – napisała inna komentująca osoba. "Serio? XXI wiek i taki opis? Jestem zniesmaczona" – dodała kolejna użytkowniczka.

Część osób porównała takie traktowanie kobiety do zwyczajów, jakie miały miejsce w średniowieczu. "Taka żona to skarb. Oglądał pan jej zęby przed zakupem? Jeśli do tego niemowa to prawdziwy brylant" – rzuciła ironicznie pani Joanna. "Wczoraj oglądałam program o Afryce. Tam żonę wymienia się na kozy, żona też szanuje męża w podobny sposób. Mąż jest tak samo dumny z takiej żony. Cała wieś wie, ile kóz za nią dał i jak bardzo go szanuje" – porównała sytuację kolejna internautka.

Polityk PiS broni swojego wpisu o żonie i szarlotce

Mimo ostrej krytyki Paweł Lisiecki nie wycofał się ze swoich słów. A nawet wdał się w dyskusję z internautami, broniąc swojego podejścia. Kiedy zapytano go, "co mąż zrobił dla żony?" odpowiedział krótko: "Zdjęcie". Na pytanie, czy pojawią się kolejne zdjęcia dokumentujące "szacunek" żony wobec męża, polityk PiS odparł: "A co to pana obchodzi? Proszę się zająć swoim partnerem".