Ministra pracy: Na terenie Sejmu alkohol w ogóle nie powinien być dystrybuowany

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odniosła się też do kwestii nocnej prohibicji i ograniczenie liczby miejsc, gdzie sprzedaje się alkohol w Warszawie. – Powinniśmy systemowo podchodzić do tematu przeciwdziałania nadużywania alkoholu i dążenia do tego, aby był spożywany w jak najmniejszych ilościach – wskazała ministra w "Gościu Wydarzeń". Jak przypomniała, "nawet drobne ilości alkoholu (...) są dla zdrowia szkodliwe".