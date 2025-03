Sieć cieszyła się ogromną popularnością, zdobywała nagrody i była symbolem dynamicznego wzrostu rynku wegańskiej żywności w Polsce. Jednak już pod koniec marca 2025 roku ostatnia restauracja Krowarzyw – przy ul. Chmielnej w Warszawie – zostanie zamknięta.

Od pioniera do rynkowej pułapki

Jednak sukces okazał się mieczem obosiecznym. Wraz z rosnącym zainteresowaniem dietą roślinną, wielkie sieci fast food i restauracje tradycyjne zaczęły wprowadzać do swoich menu wegańskie opcje .

Coś, co kiedyś było unikalną propozycją Krowarzyw, stało się standardem na rynku. McDonald 's, Burger King, a nawet lokalne bary zaczęły oferować wegańskie burgery, co znacznie zwiększyło konkurencję.

Spirala kosztów i spadek klientów

Do tego doszły rosnące koszty operacyjne. Współzałożyciel Krowarzywa, Krzysztof Bożek, przyznał, że wzrost cen surowców, energii, czynszów i wynagrodzeń stworzył ogromne obciążenie finansowe. W 2023 roku sprzedaż spadła o połowę w porównaniu do wcześniejszych lat, co ostatecznie przesądziło o losie sieci.