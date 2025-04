Zginął w "Diunie" z 2021 roku, teraz powróci

To już pewne Jason Momoa ponownie wcieli się w Duncana Idaho. Choć dla widzów może być to zaskakująca wiadomość, to czytelnicy dzieł Franka Herberta, na podstawie których powstają kolejne odsłony "Diuny", pewnie spodziewali się takiego obrotu sprawy. – Wracam – potwierdził oficjalnie Mamoa Craigowi Melvinowi w nowym wydaniu programu "Today Show". – Jeśli nie czytaliście książek, to nie moja wina – dodał.