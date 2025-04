"Kreml jest coraz bardziej zdeterminowany, aby podporządkować sobie Ukrainę , wymuszając zmianę we władzach w tym kraju, ponieważ wysiłki militarne Moskwy stają się słabsze" – dowiedziało się The Moscow Times od pięciu różnych źródeł.

Jak zaznaczyli rozmówcy portalu, "im dłużej Rosja będzie przeciągać rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy, tym bardziej ryzykuje utratą przychylności prezydenta USA Donalda Trumpa i zmarnowaniem kluczowej okazji do zawarcia większej umowy z Waszyngtonem".

Tak Moskwa obecnie widzi koniec wojny w Ukrainie

Kreml obecnie przewiduje dwa możliwe scenariusze osiągnięcia swoich celów. "Pierwszym z nich jest kapitulacja Kijowa, która doprowadziła do zmiany władzy i restrukturyzacji państwa ukraińskiego pod wpływem Rosji, co w praktyce oznaczało przekształcenie kraju w państwo satelickie przypominające Białoruś" – czytamy w The Moscow Times.