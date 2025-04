"Jeździec bez głowy" Tima Burtona już na Netfliksie

Z początku "Jeździec bez głowy" miał być horrorem klasy B, ale pomysł ten został szybko zastąpiony wysokobudżetowym projektem. Rozmach, zjawiskowa scenografii i kostiumy, a także światowej klasy obsada znalazły się w samym centrum dzieła Burtona, które i tak skręciło w kierunku taniego kina eksploatacji (to komplement).

"Jeździec bez głowy" to adaptacja opowiadania Washingtona Irvinga "Legenda o Sennej Kotlinie" z 1820 roku. Akcja filmu rozgrywa się pod koniec XVIII wieku w jesiennym stanie Nowy Jork. Młody policjant Ichabod Crane przyjeżdża do miasteczka Sleepy Hollow, by rozwiązać sprawę tajemniczych morderstw. Od mieszkańców słyszy nadprzyrodzone legendy o mężczyźnie bez głowy, który nocą jeździ na demonicznym koniu i poluje na ofiary.