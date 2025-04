Marek Suski ma polską kandydatkę do Nagrody Nobla. Jest z tym duży problem

Problem jednak w tym, że nagroda Nobla od kilkudziesięciu lat przyznawana jest za życia. I na to zwrócił uwagę Krzysztof Mieszkowski, kulturoznawca i poseł KO. – To się nie uda – skomentował Mieszkowski.

"Z moimi głupimi nadziejami na 'wyjście w świat' klops kompletny. A więc moja twórczość okazała się światu niepotrzebna. To też nie jest łatwa do zniesienia porażka przed końcem życia. Wielkie ostateczne rozczarowanie co do siebie i mej twórczości. Klapa generalna. Czym teraz żyć?" – napisała w swoim dzienniku w 1958 roku.