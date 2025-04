O czym jest film "Teoria wszystkiego"?

"Teoria wszystkiego" w reżyserii Jamesa Marsha ("Na głęboką wodę") rozpoczyna się w momencie, w którym student astrofizyki Stephen Hawking zakochuje się w zafascynowanej literaturą Jane Wilde. Naukowiec postanawia napisać pracę o czarnych dziurach, spekulując, że mogły one przyczynić się do powstania wszechświata. Gdy bohater powoli wspina się po szczeblach swojej kariery, nagle otrzymuje poważną diagnozę – dowiaduje się, że ma nieuleczalne ALS, czyli stwardnienie zanikowe boczne .

Kreację Hawkinga, który w późniejszych latach swojego życia poruszał się na wózku inwalidzkim i porozumiewał się za pomocą syntezatora mowy, powierzono Eddiemu Redmayne'owi, gwiazdorowi "Dziewczyny z portretu" i serii "Fantastyczne zwierzęta" . W roli Wilde obsadzono zaś dwukrotnie nominowaną do nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej Felicity Jones ( "Łotr 1" i "The Brutalist" ).

"Teoria wszystkiego" znalazła się na liście nominacji do Oscarów w 2015 roku. Miała pięć szans na to, by zgarnąć złotą statuetkę. Ostatecznie nagroda trafiła wyłącznie do Redmayne'a za najlepszą pierwszoplanową rolę.