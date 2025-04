Nicholas Sparks od wielu lat inspiruje twórców kina romantycznego. To spod jego pióra wyszły pomysły na takie filmy jak "Pamiętnik" z Ryanem Goslingiem ("Blade Runner 2049") i Rachel McAdams ("Wredne dziewczyny") czy "Szkoła uczuć" z Mandy Moore ("Tacy jesteśmy") oraz Shanem Westem ("Salem"). W swoim fachu amerykański pisarz ma tylko konkurencję w postaci Johna Greena ( "Gwiazd naszych wina" , "Szukając Alaski" i "Żółwie aż do końca").

W 1999 roku odbyła się kinowa premiera ekranizacji jego drugiej powieści romantycznej zatytułowanej "List w butelce". Za kamerą stanął Luis Mandoki ("Głosy niewinności" i "24 godziny"), a główne role powierzono gwiazdorowi "Bodyguarda" i gwieździe "Forresta Gumpa", czyli Kevinowi Costnerowi ( "Yellowstone" ) i Robin Wright ( "House of Cards" ).

"List w butelce" z Kevinem Costnerem i Robin Wright poleci w piątek w TV. Na jakim kanale?

"Kulminacyjne sceny są bezwstydne, sztuczne i zupełnie niepasujące do reszty filmu. Wsadzenie Costnera, Wright i Newmana do tak głupiutkiego melodramatu jest jak przywiązanie Fredowi Astaire'owi traktora do pleców" – napisał w recenzji na łamach dziennika "Chicago Sun-Times" wybitny krytyk Roger Ebert.