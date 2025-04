Syn Zygmunta Solorza przerywa milczenie. "Ostatnie 6 miesięcy było ciężkie". Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER/East News

Reklama.

W rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl Piotr Żak przyznał, że spór o przyszłość Polsatu mocno wpłynął na atmosferę w firmie. – Ostatnie sześć miesięcy było ciężkie i zmieniło dynamikę współpracy wśród pracowników i zarządów. Wszyscy czekamy na zakończenie sporu – powiedział prezes Polsatu.

Żak ujawnił, że w tym czasie podjęto około 30 prób odwołania go ze stanowiska prezesa. Przyznał także, że odczuwa "gigantyczny smutek" w związku z tym, "w jaki sposób obcy ludzie byli w stanie wbić klin między tak bliską rodzinę, jaką byliśmy i mam nadzieję, kiedyś będziemy".

Reklama.

– Popatrz na wywiady z moim tatą z ostatnich 30 lat, on zawsze mówił, że najważniejsza jest rodzina i chce to wszystko wspólnie z nią prowadzić, by zbudować dziedzictwo naszej rodziny. No ale jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy – podsumował.

Syn Zygmunta Solorza przerywa milczenie. "Mam inny styl zarządzania niż ojciec"

Piotr Żak podkreślił, że jego styl prowadzenia firmy różni się od tego, który reprezentował jego ojciec. – Zawsze podziwiałem jego instynkt. Jednak w zarządzaniu firmą mam zupełnie inny styl. Myślę, że to kwestia pokoleniowa – ocenił.

Reklama.

Dodał też, że "zarządzanie firmą przez syna założyciela nie jest łatwe". – Jest ciężko. Ludzie nie powiedzą ci tego wprost, ale zauważysz, że nie szanują ciebie czy twoich decyzji – stwierdził syn miliardera.

Zapytany o powody, które skłoniły go do objęcia funkcji prezesa, odpowiedział:

– Wokół firmy powstało środowisko osób, które przez lata budowały swoje wpływy i grupy wsparcia, aby zawsze się ze sobą zgadzać. Tata był mniej obecny, a wokół niego pojawiło się wiele osób, które myślały, że teraz to one są najważniejsze. Dlatego postanowiliśmy, że wejdę do spółki i zakończę takie zachowania.

Reklama.

Spór o przyszłość imperium Solorza

W tle pierwszego w życiu wywiadu Piotra Żaka pozostaje trwający od zeszłego roku konflikt rodzinny. W 2024 roku Zygmunt Solorz ogłosił, że zamierza odwołać swoje dzieci z zarządów spółek, przyznając w liście do pracowników, że ich zaangażowanie "nie przyczynia się do większej stabilności w firmach ani do budowania lepszej przyszłości".

7 października 2024 r. synowie Solorza – Tobias Solorz i Piotr Żak – zostali odwołani z rady nadzorczej ZE PAK. Następnie Tobias Solorz utracił także miejsce w radzie nadzorczej Cyfrowego Polsatu.

W rozmowie z "Forbesem" Zygmunt Solorz wyjaśniał: – Dzieci za wszelką cenę dążyły do przyspieszenia sukcesji, wprowadzając mnie w błąd w kwestii dokumentów (...). Straciłem zaufanie do moich dzieci. Miałem tego dosyć.