Nowe informacje o śmierci syna Wałęsy

Co więcej, w bloku, a dokładnie na klatce schodowej, co opisuje "Fakt", pojawił się też nieznośny, niemożliwy do zwalczenia smród. W budynku były również muchy. Z tego względu mieszkańcy bloku zawiadomili służby, które weszły do mieszkania Wałęsy, gdzie odkryto jego zwłoki w stanie rozkładu.

Syn Wałęsy walczył z uzależnieniem

– Niebiescy przewieźli mnie do Świecia. Zostawili mnie u pielęgniarek. Zamknęły się drzwi. Panie nie wiedziały, co mają ze mną zrobić, bo dałem dzidę. One nie miały prawa mnie zatrzymać. Ja sobie wyszedłem z tego oddziału, zjadłem coś i wróciłem do Torunia. Jak nie będę chciał pójść na odwyk, to nie pójdę – mówił po ucieczce z odwyku syn Lecha Wałęsy.