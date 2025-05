Podczas gdy na marszu Rafała Trzaskowskiego głos zabrali Magdalena Biejat, premier Donald Tusk , czy nowy prezydent Rumunii Nicusor Dan , w marszu Karola Nawrockiego udział wzięła cała śmietanka prawicowej sceny politycznej. Wraz z tłumem dzielnie maszerował Jarosław Kaczyński, ale to Robert Bąkiewicz dzierżący nietypowy atrybut przykuł najwięcej uwagi.

Marsz Karola Nawrockiego w Warszawie. Jarosław Kaczyński i świta PiS pokazała zdjęcia

Do głosowania na Nawrockiego nawoływał także Tobiasz Bocheński. W opublikowanym filmiku z marszu twierdził on, że na wydarzenie kandydata wspieranego przez PiS przybyło 100 tys. patriotów. Policzył to w momencie, kiedy przemarsz nie ruszył jeszcze spod warszawskiej palmy, więc dane te raczej nie mogły być zbyt wiarygodne.