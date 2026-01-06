Jakie dolary zabrać do Egiptu? To nie takie proste, jak się wydaje Fot. Salvador Aznar/Shutterstock

Szczyt zimowych wyjazdów do Egiptu właśnie trwa. Jeżeli i ty planujesz w najbliższym czasie odwiedzić ten kraj, pamiętaj, że polskich złotówek nikt tam nie przyjmuje. Najlepszymi walutami są euro i dolar. Jednak kupując amerykańskie banknoty, uważnie się im przyjrzyj.

REKLAMA

Egipt to strzał w dziesiątkę jeśli chodzi o zimowe wyjazdy niedaleko od Polski i w niskich cenach. Z najnowszych danych wynika, że już kolejny rok z rzędu jest on królem ferii zimowych w wersji all inlcusive. I raczej nic tego nie zmieni, dopóki wyjazdy będą łatwe, wygodne i tanie. Na miejscu można się jednak najeść strachu i nerwów, jeżeli kupicie "niewłaściwe" dolary. Tamtejsi handlarze mają długą listę oczekiwań co do banknotów.

Jakie dolary do Egiptu? Zwróć uwagę na rozmiar głowy prezydenta

Dla nas dolar to dolar i nie spodziewamy się, że za granicą może być inaczej. Ale w wielu krajach, w tym w Egipcie, banknoty są uważnie sprawdzane, zanim ktokolwiek je przyjmie. I jasne, chodzi o fałszerstwa, ale przede wszystkim weryfikowane są ich wiek i stan techniczny.

REKLAMA

Najważniejsza zasada dotyczy tego, żeby nie brać ze sobą "starych" dolarów. Tylko o co w tym chodzi? Amerykańska waluta dzieli się na tzw. małe głowy i duże głowy. Chodzi tu oczywiście o umieszczone na nich wizerunki prezydentów.

Do 1996 roku na banknotach podobizny prezydentów były mniejsze. W latach 1996-2012 emitowano już banknoty z nowymi, większymi głowami przywódców USA. Od 2013 roku w obiegu jest natomiast trzecia wersja banknotów zawierająca dodatkowe zabezpieczenia. I wszystkie te wersje są w użytku w USA, ale w Egipcie do niektórych podchodzą niechętnie.

REKLAMA

Jeżeli w kantorze wypłacą wam banknoty z małymi głowami, poproście o ich wymianę. Egipcjanie są bardzo restrykcyjni i najczęściej ich nie przyjmą. Wyjątkiem mogą być banknoty o nominale 1-2 dolarów, które bywają akceptowane. Uważajcie też w egipskich sklepach i nie przyjmujcie "starych" dolarów.

Dolar musi być w stanie idealnym. Zgniecione, poplamione i rozerwane banknoty nie będą akceptowane

Ale w Egipcie nie tylko wizerunek prezydenta ma znaczenie. Banknoty muszą być w idealnym stanie. Jeżeli jest na nich cokolwiek napisane (nawet ołówkiem), albo są one poplamione, sprzedawca najpewniej ich nie przyjmie. To samo tyczy się rozerwanych pieniędzy. Nawet małe rozdarcie na kilka milimetrów będzie skutkowało kategoryczną odmową przyjęcia banknotu. Zasady te tyczą się także euro.

REKLAMA