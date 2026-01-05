Demonstracja w Wenezueli
Władze Wenezueli szukają współpracowników USA Fot. Shutterstock

Obalenie Nicolasa Maduro i postawienie go przed sądem w USA wcale nie oznacza, że w Wenezueli zapanowała anarchia. W poniedziałek władze opublikowały dekret, który rozpoczął ogólnokrajową obławę za osobami, które współpracują z Amerykanami i mogły mieć udział w ataku zakończonym pojmaniem dyktatora.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Dekret został opublikowany w poniedziałek 5 stycznia, choć obowiązuje od weekendu. Władze w Caracas nakazały tamtejszej policji zatrzymanie osób, które współpracowały z USA podczas sobotniego ataku. Ten zakończył się pojmaniem Nicolasa Maduro, wywiezieniem go z kraju i postawieniem przed sądem w Nowym Jorku. W poniedziałek zarówno on, jak i jego żona Cilia Flores usłyszeli zarzuty, ale nie przyznali się do winy.

Władze Wenezueli szukają współpracowników USA

W całym kraju trwa zatem obława za tymi, którzy idą ręka w rękę z Amerykanami. A ci w minioną sobotę przeprowadzili błyskawiczny (i spektakularny) nalot na cele w Caracas oraz innych miastach. Według strony wenezuelskiej w operacji wojskowej USA zginęło 80 osób, w tym cywile i żołnierze. Po stronie amerykańskiej nie ma strat w ludziach.

Teraz policja w Wenezueli otrzymała od władz nakaz zatrzymania tych obywateli, którzy wsparli sobotni atak. Minister obrony Vladimir Padrino López stwierdził przy tym, że armia będzie gotowa do obrony niepodległości kraju i wsparcia nowych władz – rządy tymczasowo przejęła wiceprezydentka Delcy Rodriguez.

Jak pisaliśmy w naTemat, po ataku władze w Caracas wprowadziły stan wyjątkowy w całym kraju i ogłosiły pełną mobilizację wojskową. "Wprowadzamy na całym obszarze geograficznym kraju i w doskonałej jedności ludu, wojska i policji, pełną gotowość operacyjną w celu zapewnienia wolności, niepodległości i suwerenności narodu" – stwierdził Padrino López, ogłaszając gotowość do obrony kraju.

Nicolas Maduro został zdradzony przez swoich?

Pzypomnijmy, że analitycy również wskazują na wewnętrzny zamach stanu w Wenezueli, za którym mogli stać ludzie Maduro na najwyższych szczeblach władzy. Amerykanie mogli wiedzieć, gdzie znajduje się dyktator i gdzie dokładnie uderzyć.

Akcja miała miejsce podczas pełni księżyca, więc samoloty były doskonale widoczne. W rozmowie ze "SkyNews" na nietypową porę ataku zwrócił uwagę ekspert ds. broni Nic Jenzen Jones. Jego zdaniem armia USA musiała dostać kluczową informację o miejscu przebywania Maduro.

A skoro USA doskonale wiedziały, gdzie jest Maduro, wydaje się niemal pewne, że musiały także mieć wysoko postawionego informatora w Wenezueli. "Moim zdaniem bardzo szybko stanie się jasne, że wiceprezydentka Wenezueli Delcy Rodríguez zawarła układ z Amerykanami. Dlatego Amerykanom udało się tak łatwo pojmać Maduro – Delcy Rodríguez po prostu go zdradziła i w tajnym porozumieniu z USA uzgodniła, że sama zostanie nową prezydentką" – uważa np. duński analityk Lars Christensen.

"Trump powiedział to wprost na konferencji prasowej, ale żaden z dziennikarzy tego nie wychwycił. Oznacza to, że reżim nadal trzyma władzę – i tak, możliwe, że to także element układu, jaki Trump zawarł z Putinem. To NIE jest zmiana reżimu. Nie ma tu żadnej demokracji. Maduro wypada z gry, ale reżim pozostaje" – dodał. Jego zdaniem zapłatą ma być wenezuelska ropa, która trafi do Trumpa, a być może także do Putina.

Fox News podało z kolei, że Nicolasa Maduro mógł także zdradzić Diosdado Cabello, minister spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i pokoju. Cabello ma mieć tak samo duże wpływy jak Maduro. Wśród potencjalnych zdrajców dyktatora pojawia się także wspomniany Vladimir Padrino Lopez, były minister obrony Wenezueli, również wpływowa postać.

Zobacz także

logo
Maduro przed sądem w USA mówił o niewinności. Do końca próbował zachować twarz
logo
Proces Maduro w USA. Co naprawdę grozi dyktatorowi z Wenezueli?
logo
Nowe nagrania z Maduro w drodze do sądu. Można wyciągać popcorn, show rusza
logo
Trump złamał prawo, atakując Wenezuelę? "Ta sama zbrodnia, co agresja Rosji"
logo
Przepowiednia szamanów o upadku Maduro rozgrzała sieć. Kolejna jest o Trumpie
logo
Maduro złapali w 2 godziny. Amerykanie wiedzieli nawet, gdzie wyprowadza psy