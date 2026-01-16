Wizz Air odwołuje trasę z Polski i dokłada nową, ale tylko na miesiąc. Nietypowe ruchy przewoźnika Fot. Brookgardener/Shutterstock

W ostatnim czasie Wizz Air wręcz zszokował podróżnych dwoma bardzo nietypowymi decyzjami. Wrocław otrzyma nową trasę, ale ta będzie dostępna tylko przez miesiąc. Natomiast Gdańsk straci latem połączenia do jednego z wakacyjnych rajów.

Zmienność Wizz Aira nie jest niczym nowym. Przewoźnik znany jest z tego, że lubi testować nowe trasy i rozwiązania, po czym się z nich wycofać. Dowodem na to jest np. kasacja po kilku miesiącach od debiutu lotów z dwóch polskich lotnisk do Londynu-Gatwick. Teraz Węgrzy zdecydowali się uruchomić nową trasę z Wrocławia do Niemiec i odwołać na lato loty z Gdańska na hiszpańską wyspę.

Wizz Air otwiera nową trasę z Polski. Ale tylko na miesiąc

Lotnisko we Wrocławiu już w kwietniu doczeka się nowego połączenia. Jak poinformował port, Wizz Air od 15 kwietnia uruchomi stamtąd loty na niemieckie lotnisko Karlsruhe/Baden-Baden. To bardzo ciekawy kierunek uzdrowiskowy. Jednak zaskoczeniem jest co innego.

Nowa trasa będzie dostępna tylko przez miesiąc. Ostatni lot odbędzie się już 18 maja. W tym krótkim okresie do niemieckiego miasta będzie można polecieć dwa razy w tygodniu – w piątki i poniedziałki. Oznacza to, że trasa będzie miała aż 10 rotacji.

– Kolejne połączenia z Wrocławia do Niemiec należą do tych, o które najczęściej pytają nasi pasażerowie. Tym bardziej cieszymy się z faktu, że przez kilkadziesiąt dni będą mieli do dyspozycji loty do tak urokliwego regionu, jakim są zarówno Karlsruhe, jak i położone nieopodal Baden-Baden. Biorąc pod uwagę termin uruchomienia połączenia, wydaje się ono idealnym wyborem na długi weekend majowy – podkreślił Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Wizz Air odwołuje na lato loty do Hiszpanii. To bardzo popularna wyspa

Dużą niespodzianką w wykonaniu Wizz Aira jest odwołanie na sezon letni lotów z Gdańska na Teneryfę. Informację o tymczasowym zawieszeniu trasy jako pierwsza podała redakcja Fly4free.pl. Z przekazanych przez nich informacji wynika, że ostatni lot odbędzie się 6 czerwca, a wznowienie połączenia zaplanowano na 27 października.

To zaskakująca decyzja, ponieważ Wyspy Kanaryjskie niezmiennie znajdują się w gronie pięciu ulubionych kierunków Polaków na wczasy all inclusive. Nie ma wątpliwości, że chętnie lata tam także wielu indywidualnych klientów. Dane za 2025 rok wyraźnie pokazują, że Hiszpania, w tym Kanary, jest w gronie zdecydowanych liderów jeśli chodzi o kierunki z Polski.