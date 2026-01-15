MSZ i polskie ambasady ostrzegają turystów. Jeśli możesz, odwołaj podróże Fot. osonmez2/Shutterstock

Sezon zimowy w pełni, za moment ruszą ferie zimowe, a cztery polskie ambasady i MSZ wydały pilne ostrzeżenia dla podróżnych. W komunikatach wprost apelują, aby odłożyć wszelkie podróże, jeżeli jest taka możliwość.

Sytuacja na świecie potrafi zmieniać się bardzo dynamicznie. Po uspokojeniu sytuacji w Ameryce Północnej doszło do zaognienia w Iranie. Protesty mają tragiczny przebieg, a polskie MSZ zaapelowało, aby nie wyjeżdżać do tego kraju. To jednak nie koniec. 4 polskie ambasady i ministerstwo wydały pilne komunikaty, w których apelują o odwołanie podróży i ostrzegają przed utrudnieniami.

MSZ wydało ostrzeżenie dla podróżnych. Podpięły się do tego dwie polskie ambasady

MSZ w ostatnim czasie błyskawicznie reaguje na sytuację międzynarodową wydając ostrzeżenia dla podróżnych. W pierwszym tygodniu stycznia interweniowali ws. polskich podróżnych na Sokotrze, teraz poszerzają alerty związane z sytuacją w Iranie.

W najnowszym komunikacie polskie MSZ poinformowało, aby odłożyć podróże do i przez Zatokę Perską, a także Bliski Wschód. "W związku z niestabilną sytuacją bezpieczeństwa w regionie Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu, przypominamy o obowiązujących podwyższonych ostrzeżeniach dla podróżujących" – poinformował resort.

W komunikacie dodano, że podróżni muszą tam spodziewać się utrudnień w lotnictwie. Chodzi o ryzyko opóźnień, a także odwołań lotów. Ma ono być wysokie z powodu "możliwego zamknięcia przestrzeni powietrznej lub zakłóceń w pracy lotnisk". Do tych ostrzeżeń dołączyły polskie ambasady w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kuwejcie.

"W związku z dynamiczną sytuacją w regionie Ambasada RP w Rijadzie prosi o śledzenie aktualnych komunikatów polskiego MSZ oraz rozważenie rejestracji w systemie: http://odyseusz.msz.gov.pl. Alarmowy konsul dyżurny +966 54880 7718" – przekazała natomiast polska ambasada w Arabii Saudyjskiej. O krok dalej poszła ambasada w Katarze.

Polska ambasada odradza podróże do Kataru

Na oficjalnym profilu polskiej ambasady w Katarze w mediach społecznościowych pojawił się komunikat z apelem o odwołanie podróży do tego kraju. "Informujemy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP podniosło poziom ostrzeżenia dla podróżujących do Państwa Katar. MSZ odradza podróże do Kataru, w tym tranzytowe, które nie są konieczne" – przekazała polska placówka.

W ostatnich godzinach wiele samolotów miało problemy z dotarciem do celów podróży. Jednak odwołanie podróży do tego regionu nie będzie takie proste. Zatoka Perska, a zwłaszcza Dubaj, Abu Zabi (ZEA) i Doha (Katar) to jedne z największych portów przesiadkowych na świecie. Swój przystanek mają tam m.in. Polacy latający do Tajlandii, Wietnamu czy Indonezji. Jeżeli podróżni organizowali wyjazd na własną rękę, będzie im trudno odzyskać pieniądze za bilety i rezerwacje hoteli.