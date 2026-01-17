Polacy ruszają na ferie zimowe. Gorące all inclusive bije rekordy popularności Fot. AY Amazefoto/Shutterstock

W poniedziałek 19 stycznia rozpoczną się ferie zimowe w 2026 roku. Polacy nie chcą spędzać ich na nartach. W zamian za to bardzo szybko rośnie sprzedaż wczasów all inclusive. W danych widać jednego lidera, a także kraj, który rośnie błyskawicznie.

Sezon ferii zimowych w Polsce może nie być zbyt udany. Hotele na Podhalu mają obłożenie na poziomie zaledwie ok. 35 proc. Równocześnie jednak rośnie sprzedaż wczasów all inclusive w biurach podróży. W tym roku zwiększyli swoją ofertę o ok. 30 proc.

Polacy chcą na all inclusive w ferie zimowe. Szybko rośnie jeden kierunek

Zimą Polacy mają jednego faworyta. All inclusive w Egipcie jest prawdziwym hitem zimowej sprzedaży. Takie dane podało Fly.pl, ale trend ten potwierdzają także Wakacje.pl. – Największym zainteresowaniem na ferie zimowe cieszy się Egipt – przy klientach podróżujących z dziećmi zmiana rok do roku wynosi ponad 30 proc. Średnia cena dla rodziny 2+1 to w tym roku 8 950 zł (za wszystkich), dla grupy 2+2 wynosi natomiast 11,210 zł – przekazała Marzena Buczkowska-German, ekspertka Wakacje.pl.

Drugim najpopularniejszym kierunkiem jest Hiszpania. Polacy wybierają kontynentalną część kraju, gdzie można spodziewać się wiosennej aury (np. Andaluzja), ale i Wyspy Kanaryjskie. W tym drugim przypadku dominuje Teneryfa. Podium hitów ferii zimowych uzupełnia Malta, na którą w 2025 roku poleciała rekordowo duża liczba podróżnych.

Jednak rekordy sprzedaży biją Zjednoczone Emiraty Arabskie. – Okres polskiej zimy to także podróże do dalszych zakątków naszego globu. W tej grupie jednym z liderów są Zjednoczone Emiraty Arabskie, które biją rekordy popularności w ostatnich miesiącach. Zawdzięczamy to dużej dostępności miejsc w samolotach, które latają nie tylko do Dubaju, ale też do Ras el Chajmy oraz Szardży z kilku polskich lotnisk. To wszystko składa się na bardzo atrakcyjną siatkę połączeń – wyjaśnia ekspertka Wakacje.pl.

Polacy nie chcą przepłacać za ferie zimowe. Rośnie wcześniejsza sprzedaż

Dla polskich turystów ważna jest cena, ale nie chodzi już o najtańsze wakacje. Stawiają na najlepszy stosunek jakości do kwoty, jaką będą musieli zapłacić. Żeby móc sprawdzić dużą liczbę ofert, nasi podróżni rezerwują wczasy z coraz większym wyprzedzeniem.

– To, co obserwujemy w tym sezonie w kontekście ferii zimowych, to trend kupowania wyjazdów z dużym wyprzedzeniem. Przy niektórych kierunkach najbardziej atrakcyjne terminy wyprzedały się niemal w całości na kilka tygodni przed rozpoczęciem przerwy szkolnej – poinformowała Marzena Buczkowska-German.