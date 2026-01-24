Karol Nawrocki zaprasza przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych Fot. shutterstock

Karol Nawrocki chce się spotkać z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Wysłał już podobno zaproszenia. Celem spotkania ma być dogadanie się w sprawie współpracy na linii prezydent-parlament. Będzie poprawa? Jakoś trudno mi w to uwierzyć i nie tylko ja mam takie odczucia.

Informacje na temat spotkania przekazał rzecznik prezydenta na platformie X. "Karol Nawrocki zaprosił na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Spotkania odbędą się 29 stycznia i będą dotyczyły bieżącej współpracy Prezydenta RP z parlamentem" – napisał Rafał Leśkiewicz.

Nawrocki zaprasza do Pałacu. Jego rzecznik nie chce zdradzać szczegółów

Ponadto Leśkiewicz został zapytany przez PAP o to, jakie tematy zostaną tam poruszone, czy obejmą kwestie zgłoszonych przez prezydenta projektów lub kwestie Rady Pokoju, którą prezydent USA Donald Trump zainaugurował w czwartek podczas 56. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Rzecznik prezydenta nie chciał jednak zdradzać szczegółów.

Powiedział, że przekaże więcej informacji, gdy kluby potwierdzą udział w spotkaniu. – Zaproszenia zostały już dzisiaj wysłane do wszystkich klubów i kół parlamentarnych – podkreślił.

Choć taki krok prezydenta mogłoby jawić na horyzoncie jakąś poprawę kontaktów na linii prezydent–parlament/rząd, to ostatnie miesiące pokazały, że raczej nie ma co się łudzić. "Jakiej współpracy, przecież to nierealne" – pojawiły się głosy po ogłoszeniu Leśkiewicza. W końcu chociażby ostatnie weta prezydenta pokazały, że stosunki między głową państwa a przedstawicielami Sejmu są naprawdę napięte.

