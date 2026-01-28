Lotnisko w Modlinie rekrutuje. Stażysta do zadań specjalnych poszukiwany Fot. AS photo family/Shutterstock

Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami. Do tego okresu przygotowują się linie lotnicze, ale i lotniska. Port w Modlinie właśnie zaczął szukać pracownika, a w zasadzie stażysty. Będzie on wsparciem dla podróżnych, ale na liście jego zadań jest też "misja specjalna".

REKLAMA

Polskie lotniska w wakacje biją rekordy w kwestii liczby obsługiwanych pasażerów. Wyjątkowo aktywnie tegoroczne lato zapowiada się w Modlinie, gdzie stale pojawiają się nowe połączenia. Port czekają też duże zmiany związane z remontem. Nic więc dziwnego, że szukają pracowników. Na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim pojawiła się oferta dla stażysty.

Lotnisko w Modlinie szuka pracownika. Stażysta do zadań specjalnych

Nowy pracownik na lotnisko w Modlinie poszukiwany jest na okres od 9 lutego do 8 sierpnia 2026 roku, czyli na czas wzmożonego ruchu, choć szczyt sezonu najczęściej ma miejsce w okolicy 15 sierpnia. Lista zadań dla stażysty jest dość długa. Widać wyraźnie, że byłby on przede wszystkim pierwszą linią wsparcia dla turystów.

REKLAMA

Do jego głównych zadań, wg ogłoszenia, będzie należeć "informowanie pasażerów o obowiązujących zasadach kontroli bezpieczeństwa". Na liście zadań będzie m.in. usprawnianie kontroli bezpieczeństwa poprzez wskazywanie odzieży wierzchniej do zdjęcia, czy zwracanie uwagi na paski, zegarki oraz obuwie z metalowymi elementami. Chodzi też o wskazywanie na konieczność wyjęcia płynów i elektroniki z bagażu podręcznego.

Jednak na tym lista zadań się nie kończy. Stażysta będzie miał bowiem także misię specjalną. Do jego obowiązków będzie należeć "sprawdzanie, czy w hali ogólnodostępnej nie pozostawiono przedmiotów zabronionych lub potencjalnie niebezpiecznych". Oznacza to, że to właśnie stażyści będą alarmować służby o porzuconych bagażach.

REKLAMA

Na liście jest też "dbanie o prawidłową konfigurację olinowania przed stanowiskiem kontroli bezpieczeństwa", czy ogólne dbanie o porządek. Lista zadań nie jest zatem długa i średnio wymagająca. Jednak i pensja za ich wykonanie nie będzie zbyt wysoka.

Lotnisko w Modlinie szuka pracownika. Szczegóły w Urzędzie Pracy

Zgodnie z treścią ogłoszenia praca ma trwać 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Jest to zatem normalny etat. Za wykonaną pracę stażysta może liczyć na pensję w wysokości 2 755,10 zł brutto miesięcznie. Nie jest to zbyt wysoka pensja, a ze względu na liczbę godzin będzie ją trudno wykonywać studentowi.

REKLAMA