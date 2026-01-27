Ryanair otwiera dwie nowe trasy z Polski. Ciekawie zapowiada się zwłaszcza ta do Włoch Fot. daily_creativity/Shutterstock

Zima w pełni, a Ryanair rozgrzewa emocje, dorzucając kolejne gorące nowości na lato 2026. W systemie przewoźnika znalazły się właśnie dwie nowe trasy z Polski – po jednej z Gdańska i Modlina. Wybór idealnego miejsca na wakacje nie będzie w tym roku łatwy.

Styczeń i luty są okresem gorączkowego domykania letnich siatek połączeń. Ogromne zmiany widać od kilku tygodni w ofercie Wizz Aira, ale i Ryanair nie próżnuje. Obaj przewoźnicy raz kasują połączenia, żeby za chwilę ogłaszać nowe trasy. Wybór w tym roku będzie naprawdę bogaty.

Ryanair z nową trasą z Warszawy. Polecimy na południe Włoch

Lotnisko w Modlinie za sprawą wejścia tam Wizz Aira, ale i podpisania nowej umowy z Ryanairem stało się jednym z najszybciej rozwijających się portów w Polsce. Już pod koniec marca dostępna będzie stamtąd kolejna nowość, która może zainteresować polskich podróżnych.

30 marca zadebiutuje połączenie do Lamezii Terme, czyli mniej popularnego miasta na południu Włoch. To jedno z większych miast w regionie Kalabrii, a przy okazji świetna opcja do poznania mniej obleganej turystycznie części tego kraju. Jeżeli tam dotrzecie, koniecznie odwiedźcie Tropeę. Na miejscu zastaniecie wybrzeże z pięknym białym piaskiem, ale i miasto osadzone na skale.

Z rozkładu Ryanaira wynika, że połączenie to będzie realizowane dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Dlatego to idealna opcja na weekendowy wypad, ale i dłuższy urlop.

Ryanair poleci z Gdańska do Hiszpanii. Na tej wyspie turystów bywa zbyt wielu

Drugą nowością w siatce Ryanaira będzie połączenie z Gdańska na Majorkę. Największa wyspa w archipelagu Balearów to część Hiszpanii, a zarazem jedno z miejsc, które zmaga się masową turystyką, która paraliżuje codzienne życie mieszkańców.

Nowa trasa zadebiutuje 2 kwietnia i warto będzie ją przetestować poza szczytem sezonu (lipiec-sierpień), jeżeli nie chcecie przeciskać się w tłumie innych podróżnych. Na początku miesiąca samoloty będą tam latać tylko raz w tygodniu – w czwartki. Od 30 kwietnia połączenie będzie realizowane już we wszystkie czwartki i niedziele.