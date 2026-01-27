Wizz Air znów tnie siatkę połączeń z Polski. Tym razem zaskoczyli jednak wyborem Fot. Fotokon/Shutterstock

Dostosowywanie letniej siatki połączeń w Wizz Airze trwa w najlepsze. W ostatnich dniach przewoźnik wielokrotnie decydował się na usunięcie z rozkładu popularnych wakacyjnych kierunków. Teraz jednak poszedł dalej i wykreślił dwie trasy, które wydawały się klasykiem ich oferty.

Wizz Air w ostatnich dniach wielokrotnie zaskoczył polskich turystów. Najpierw z ich siatki połączeń na lato zniknęły wakacyjne hity w postaci Madery i Teneryfy. Później turyści dostali maile z informacją o odwołaniu letnich lotów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Teraz przewoźnik skasował dwa połączenia do Wielkiej Brytanii.

Wizz Air odwołał trasy do Wielkiej Brytanii. Na liście jest Londyn

Optymalizacja siatki polegająca na tymczasowym zawieszeniu połączeń długodystansowych była dość łatwym do zrozumienia ruchem. Wizz Air latem będzie wolał zrealizować więcej krótkich tras niż jedno długiego połączenie, dzięki czemu zarobi więcej na sprzedanych biletach. Jednak usunięcia lotów do Wielkiej Brytanii nie możemy tak tłumaczyć.

Jak podał serwis Fly4free.pl, Wizz Air od 27 marca nie poleci z Gdańska do Liverpoolu, a dotychczas oferował to połączenie dwa razy w tygodniu. Drugim ruchem jest usunięcie z letniej oferty lotów z Krakowa na lotnisko Londyn Luton. I to jest największa niespodzianka, bo w aktualnym rozkładzie trasa ta dostępne jest aż 6 dni w tygodniu (tylko nie w środy).

Biorąc pod uwagę zainteresowanie Polaków lotami na Wyspy w celu odwiedzania rodziny i przyjaciół, ale i turystycznie, jest to duża niespodzianka. Dodatkowo do Krakowa lubią przyjeżdżać podróżni w Wielkiej Brytanii, co dodatkowo zwiększa poziom zaskoczenia ruchem przewoźnika.

Wizz Air pewnie nie chce płacić wyższych podatków. Stąd nagła kasacja połączeń

Szukając wyjaśnienia na kolejne już cięcia lotów Wizz Aira do Wielkiej Brytanii, Fly4free.pl zwróciło uwagę na jedną istotną zmianę. Już o 1 kwietnia na wielu tamtejszych lotniskach zacznie obowiązywać nowa wysokość podatku, którą trzeba będzie zapłacić za każdego turystę wylatującego z Wysp.

Dotychczas za każdego pasażera lecącego na trasie do ok. 3,2 tys. kilometrów opłata wynosiła 15 funtów. Od 1 kwietnia 2026 roku kwota wzrośnie jednak do 17 funtów, czyli ok. 83 zł. Mniej niż wysokość podatku potrafi kosztować bilet do Londynu w jedną stronę. I właśnie to mogło być jednym z powodów okrojenia tam siatki połączeń.