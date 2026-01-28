Nietypowy widok na plaży w Egipcie. Ludzie chcieli zobaczyć przybysza na własne oczy Fot. Solarisys/Shutterstock

Zimowy sezon na wczasy w Egipcie trwa, a turyści chętnie korzystają z uroków nawet 25 st. C w ciągu dnia. Taka temperatura zachęca nie tylko do tego, żeby odpoczywać na słońcu, ale nawet do pływania w Morzu Czerwonym. Problem zaczyna się jednak, kiedy w wodzie nagle pojawia się niespodziewany gość.

REKLAMA

Egipt to hit zimowych wyjazdów. Polacy tłumnie wyjeżdżają na wczasy all inclusive, zwłaszcza do Hurghady i Sharm el Sheikh. Właśnie w drugim z tych miast turyści nagrali nietypowego gościa. Wielu z nich wyszło z wody, ale i stanęło na brzegu, kiedy pojawiła się tam płaszczka.

Widowisko na plaży w Egipcie. Takie obserwacje nie należą do częstych

Morze Czerwone jest rajem dla nurków. Na tamtejszych rafach koralowych żyją dziesiątki tysięcy ryb, ale i większych stworzeń morskich. Te drugie jednak rzadko pojawiają się w pobliżu kurortów i plaż pełnych turystów. Tym razem było inaczej.

REKLAMA

W środę 21 stycznia na plaży jednego z hoteli w Sharm el Sheikh doszło do zamieszania. Wszyscy zbiegli się w pobliżu brzegu morza, aby obserwować pływającą w nim płaszczkę. Zwierzę spokojnie dryfowało w wodzie, machając wielkimi płetwami. Całą sytuację udało się nagrać jednemu z rosyjskich turystów.

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy osób, które rozpoznały zwierzę. Ich zdaniem na nagraniu uwieczniono mantę, czyli dużą płaszczkę z rodziny Mobula. Okazy mant osiągają rozmiary od 5,5 do nawet 7 metrów. Wszystko zależy od gatunku. Zwierzęta te żywią się planktonem i mniejszymi rybami, więc nie są zagrożeniem dla człowieka. Potrafią jednak napędzić stracha. Nie bez powodu nazywa się je diabłami morskimi.

REKLAMA

Rekin na plaży w Egipcie. Turyści wszystko nagrali

To nie pierwszy raz, kiedy w pobliżu plaży egipskiego kurortu pojawiło się dzikie zwierzę. W ostatnich dniach duże poruszenie wywołało nagranie, na którym widoczny był rekin. Drapieżnik pojawił się w pobliżu zatoki Makadi w Hurghadzie.

Właśnie ze względu na pojawianie się drapieżników, przede wszystkim rekinów, w pobliżu plaż, w Egipcie obowiązuje zakaz pływania od zmierzchu do świtu. Turyści powinni także unikać noszenia w wodzie błyszczących części garderoby czy biżuterii. Nie można tam także pływać z otwartymi ranami.