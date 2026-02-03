Egipt będzie bezpieczniejszy dla turystów. Aż dziwne, że dotychczas nie było tam takiej opcji Fot. Solarisys/Shutterstock

Wakacje w Egipcie cieszą się ogromną popularnością niezależnie od pory roku. Mimo tego kraj faraonów w wielu kwestiach dopiero uczy się, jakich usług potrzebują podróżni. Nowością będzie służba, która może uratować setki osób.

Wakacje w Egipcie można spędzać na wiele sposobów. Większość Polaków, jak i innych turystów, wybiera tam spokojne wczasy all inclusive. Jednak nawet w ich trakcie trudno oprzeć się pokusie rejsu statkiem, udania się na snurkowanie, albo rozpoczęcia przygody z nurkowaniem. I to właśnie ta lubiąca przygody i zwiedzanie grupa turystów może niebawem odetchnąć z ulgą.

Wakacje w Egipcie będą bezpieczniejsze. Choć realizacja jest skromniejsza od zapowiedzi

Jak podaje portal Hurghada24.pl, w Egipcie zostanie nareszcie uruchomiony skoordynowany system ratownictwa morskiego. Wielu osobom może być trudno uwierzyć, że w kraju słynącym z nurkowania, snurkowania, wycieczek łodziami, ale i miejsca, gdzie żyją rekiny, pomoc na morzu była udzielana w dość chaotyczny sposób. Nierzadko przez łodzie, które po prostu akurat były w pobliżu.

Jak dodał portal, premier Egiptu już prawie 4 lata temu zapowiedział budowę sześciu wodnych karetek pogotowia. Tych jednak nikt nigdy nie zobaczył, aż dotąd. Problem w tym, że w międzyczasie plany władz uległy dość znacznym zmianom.

Pierwotnie łodzie miały służyć na wschodnim wybrzeżu kontynentalnej części Egiptu, a także na Półwyspie Synaj, czyli m.in. w regionie Sharm el Sheikh, a także Dahab. W rzeczywistości jednak do użytku zostaną oddane jedynie dwie łodzie, z których będą mogli korzystać najpewniej potrzebujący na zachodnim wybrzeżu Morza Czerwonego.

Pomoc ofiarom wypadków na morzu. Egipt uruchomi ją za kilka tygodni

– Jednostki są wyposażone w sprzęt do pierwszej pomocy, butle tlenowe, aparaturę do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz nowoczesne urządzenia komunikacyjne, które umożliwiają bezpośrednią łączność z izbami przyjęć i karetkami lądowymi. Załogi zostały przeszkolone w zakresie udzielania pomocy rozbitkom z obrażeniami na morzu i w przypadkach nurkowych, zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa morskiego – poinformował gubernator prowincji Morza Czerwonego, którego cytuje Hurghada24.pl.

