Wakacje w Egipcie cieszą się ogromną popularnością niezależnie od pory roku. Mimo tego kraj faraonów w wielu kwestiach dopiero uczy się, jakich usług potrzebują podróżni. Nowością będzie służba, która może uratować setki osób.
Wakacje w Egipcie można spędzać na wiele sposobów. Większość Polaków, jak i innych turystów, wybiera tam spokojne wczasy all inclusive. Jednak nawet w ich trakcie trudno oprzeć się pokusie rejsu statkiem, udania się na snurkowanie, albo rozpoczęcia przygody z nurkowaniem. I to właśnie ta lubiąca przygody i zwiedzanie grupa turystów może niebawem odetchnąć z ulgą.
Wakacje w Egipcie będą bezpieczniejsze. Choć realizacja jest skromniejsza od zapowiedzi
Jak podaje portal Hurghada24.pl, w Egipcie zostanie nareszcie uruchomiony skoordynowany system ratownictwa morskiego. Wielu osobom może być trudno uwierzyć, że w kraju słynącym z nurkowania, snurkowania, wycieczek łodziami, ale i miejsca, gdzie żyją rekiny, pomoc na morzu była udzielana w dość chaotyczny sposób. Nierzadko przez łodzie, które po prostu akurat były w pobliżu.
Jak dodał portal, premier Egiptu już prawie 4 lata temu zapowiedział budowę sześciu wodnych karetek pogotowia. Tych jednak nikt nigdy nie zobaczył, aż dotąd. Problem w tym, że w międzyczasie plany władz uległy dość znacznym zmianom.
Pierwotnie łodzie miały służyć na wschodnim wybrzeżu kontynentalnej części Egiptu, a także na Półwyspie Synaj, czyli m.in. w regionie Sharm el Sheikh, a także Dahab. W rzeczywistości jednak do użytku zostaną oddane jedynie dwie łodzie, z których będą mogli korzystać najpewniej potrzebujący na zachodnim wybrzeżu Morza Czerwonego.
Pomoc ofiarom wypadków na morzu. Egipt uruchomi ją za kilka tygodni
– Jednostki są wyposażone w sprzęt do pierwszej pomocy, butle tlenowe, aparaturę do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz nowoczesne urządzenia komunikacyjne, które umożliwiają bezpośrednią łączność z izbami przyjęć i karetkami lądowymi. Załogi zostały przeszkolone w zakresie udzielania pomocy rozbitkom z obrażeniami na morzu i w przypadkach nurkowych, zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa morskiego – poinformował gubernator prowincji Morza Czerwonego, którego cytuje Hurghada24.pl.
Na razie nie wiadomo, gdzie będą stacjonowały obie jednostki, ale pewne jest, że do użytku wejdą już za kilka tygodni. Najważniejsze jednak, że turyści nareszcie będą mogli liczyć na szybką pomoc, bo ta jest tam bardzo potrzebna. W Egipcie w zasadzie nie ma miesiąca, żeby nie doszło do jakiegoś wypadku na morzu, a przed rokiem były one wyjątkowo poważne. Wystarczy wspomnieć o zatonięciu łodzi podwodnej z rosyjskimi turystami na pokładzie. Nie wszyscy zdążyli się ewakuować.
